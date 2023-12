Multa da 680€, cercano questo bollo sul libretto: non circoli più | File dal meccanico

I documenti dell’auto devo sempre essere aggiornati, ma spesso starci dietro può essere difficile. Se manca un dato sei fregato.

Avere un mezzo di trasporto richiede tantissime preoccupazioni, non soltanto conoscere il Codice della strada per una corretta guida nel rispetto delle norme e per la sicurezza di tutti gli utenti.

Mettersi al volante si sfaccetta in diverse responsabilità, ovvero conoscere come spostarsi e avere i documenti sempre aggiornati, che poi corrispondono al buon funzionamento dell’auto o di qualsiasi altro mezzo si decida di usare.

Spesso ci preoccupiamo molto di più di rispettare le regole della guida – e va benissimo – ma tralasciamo alcuni dettagli più burocratici che in realtà possono compromettere, anche in modo molto grave, la nostra auto e di conseguenza la nostra vita.

A volte alcune regole ci sembrano superflue, come per esempio guidare senza portare dietro la patente, ovviamente non smettiamo si saper guidare, ma potremmo intralciare seriamente le forze dell’ordine. Lo stesso vale per il libretto di circolazione, se viene richiesto un controllo specifico è importante che venga effettuato anche se pensiamo funzioni tutti perfettamente.

Non basta più avere il libretto in auto

Nel caso specifico del libretto, adesso non basta più averlo in auto e mostrarlo al posto di blocco, ma alla richiesta delle forse dell’ordine verrà controllato un dettaglio preciso e se non c’è la multa diventa un salasso. Come sappiamo bene sul libretto deve essere segnata di legge la revisione, che deve essere fatta ogni 4 anni dall’immatricolazione per passare poi a 2 anni.

Avere con se il libretto di circolazione, non solo permetterà di evitare una multa, ma garantirà anche la conferma che il veicolo è a norma e chi è il proprietario, che viene registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico (quindi se siete i legittimi proprietari non si tratti di un’auto rubata). Ma questo non basta, serve proprio quel bollo per evitare la multa.

Scatta la multa se sul libretto manca il bollo fatidico

Ma di cosa si tratta nel dettaglio, in realtà è molto semplice, ma in diverse occasioni, per superficialità o per sbadataggine non si fa caso a una specifica importantissima proprio a seguito della revisione dell’auto e questa operazione la deve fare il meccanico che se ne è occupato, ovvero deve apporre il bollo con il certificato di avvenuta revisione. Se non viene fatto per errore e voi non ci fare caso dovete correre dal meccanico per rimediare immediatamente.

Se si viene fermati ad un qualsiasi posto di blocco senza questa specifica saranno davvero guai enormi perché non potrà essere certificato che abbiamo eseguito la revisione e che il nostro mezzo ha la garanzia per poter circolare, fin troppe persone saltano la revisione per evitare di spendere o perché sanno che potrebbero non passarla, quindi se la vostra è ok correte a farvi mettere il bollo. Diversamente la multa che vi verrà data immediatamente potrà partire da 169 Euro fino ad arrivare a 680 Euro.