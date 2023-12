“Che donnaccia”, per lei è finita a Uomini e Donne: la insultano tutti | Si preannuncia il peggio

Dopo gli ultimi eventi che l’avevano messa in cattiva luce, quest’ultimo è la batosta finale. Per la dama è il capolinea del trash.

Ad ogni puntata di Uomini e Donne l’atmosfera si scalda sempre di più. La grande novità delle ultime puntate è il ritorno di Ida Platano, questa volta nei panni di tronista.

Per la prima volta ci sarà una tronista over: la Platano, infatti, ha più di 35 anni – età massima dei tronisti finora – e ha già un figlio. Le aspettative per questo trono sono altissime, ma a fare scalpore ci pensano già i personaggi del parterre maschile e femminile.

Barbara continua a cercare l’amore in uomini più giovani di lei, la situazione tra Alessio e Claudia rimane irrisolta e Roberta sta aspettando che scenda l’uomo ideale.

Insomma, anche se all’apparenza può sembrare una situazione in stand-by, sono moltissime le dinamiche che si creano in studio durante il trono over.

Dama travolta dalle critiche

Una delle protagoniste più famose continua a dividere l’opinione pubblica per via di scelte contestabili. Questa volta, però, l’ha combinata grossa e sarà difficile riuscire a trovare una giustificazione valida. Si preannuncia il peggio, perché da adesso in poi pioveranno critiche su di lei per aver fatto questa scelta.

Stiamo parlando della regina del trono over, Gemma Galgani. Dopo la frequentazione con Maurizio, la dama non è riuscita a legarsi a nessun altro e sembrava che il suo cuore non fosse pronto ad accogliere un nuovo amore. Invece, sorprendentemente, è tornata sui suoi passi: come hanno notato anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, Gemma sta cercando di riavvicinarsi a Silvio, uno dei suoi vecchi corteggiatori che aveva sceso proprio per lei.

La storia tra Gemma e Silvio

La loro frequentazione era finita per decisione della dama, che reputava troppo spinte le richieste di Silvio. Gemma si è sempre detta sicura della scelta fatta e si è spesso scontrata con l’ex. Eppure, qualcosa deve essere cambiato, perché improvvisamente sembra apprezzare moltissimo Silvio. “Sei diventato più romantico”, gli ha detto, cercando di sedurlo.

Tuttavia, per il cavaliere non c’è stato verso: non ne vuole più sapere di lei. Le vere critiche sono arrivate dal pubblico dei social, che si dice stufo degli atteggiamenti e dell’indecisione di Gemma. Secondo l’opinione di molti, la dama più famosa di Uomini e Donne è diventata noiosa e non riesce più a vivere storie interessanti, tra i commenti qualcuno dice “Che donnaccia” riferendosi al suo comportamento. Insomma, Gemma ancora una volta ha diviso l’opinione pubblica con le sue scelte non convenzionali. Una cosa è certa: non importa cosa pensino gli altri, la dama ha sempre detto di essere disposta ad andare contro tutto e tutti pur di seguire il suo cuore.