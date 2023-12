Fabio Fazio, arriva la batosta per domenica 17 dicembre: potrebbe finire male | Lo scontro è acceso

Per Fazio potrebbe non essere una passeggiata la puntata di Che tempo che fa di domenica 17 dicembre, si preannuncia lo scontro.

La nuova stagione di Che tempo che fa ha trovato luogo su un altro canale televisivo e per lo storico conduttore è stato un cambio d’aria stravolgente. Fabio Fazio, infatti, dal 13 settembre scorso ha aperto le porte della nuova edizione di Che tempo che fa sul Nove, un canale tv italiano privato edito da Discovery.

Dopo l’addio alla Rai, e specialmente a Rai3, Fazio pare abbia trovato il suo posto anche sul Nove, trascinandosi dietro i vecchi e fedeli telespettatori e coinvolgendo quelli nuovi. Tuttavia, pare proprio che la Rai non voglia uscire dalla vita del presentatore e, infatti, domenica 17 dicembre ci sarà una disputa tra lui e la rete Rai.

Fabio Fazio dovrà vedersela parecchio brutta durante il corso della sua puntata di Che tempo che fa in onda domenica prossima, perché ci sarà uno scontro epico tra lui e un altro personaggio molto noto e seguito della televisione italiana. Un personaggio che potrebbe mettere in serio pericolo la carriera del conduttore.

Lo sappiamo: il format di Che tempo che fa gira intorno alle ospitate, alle interviste, agli spettacoli e agli approfondimenti e, nel corso della sua lunga carriera, non sono certamente mancati quegli ospiti difficili che hanno creato situazioni imbarazzanti o complicate da tenere a bada. Tuttavia, questa volta lo scontro ci sarà da remoto, perché chi potrebbe fare le scarpe a Fazio sarà presente altrove.

Il ‘nemico’ del 17 dicembre 2023

Domenica 17 dicembre andrà in onda, come di consueto, la puntata di Che tempo che fa ma ci sarà qualcuno che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al successo del programma. Carlo Conti è un altro storico e molto amato conduttore televisivo che lavora in Rai da diversi anni ormai. Nella serata di domenica prossima potrebbe azzoppare la carriera del collega.

Questo perché domenica 17 andrà in onda, in prima serata, un appuntamento speciale dedicato ad una nobile causa. Stiamo parlando di Natale e Quale Show, una puntata inedita del noto programma Tale e Quale Show, sempre condotto da Carlo Conti e sempre in onda su Rai1. Questa puntata è dedicata alla raccolta fondi Telethon, un motivo molto sentito da tante persone.

Natale e Quale Show Vs. Che tempo che fa

Tale e Quale Show è una trasmissione che va in onda da ben tredici anni e che unisce personaggi famosi della tv italiana per farli cimentare in imitazioni di cantanti altrettanto famosi, truccandoli e vestendoli esattamente come il performer che devono imitare. Con una giuria memorabile (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice imitatore che cambia ogni volta) e un conduttore seguitissimo, Tale e Quale Show è un programma di enorme successo. Che tempo che fa è altrettanto seguito ed amato, con la sua varietà di ospiti, sia nostrani che internazionali, e con i vari siparietti messi in scena dalla spalla di Fazio, Luciana Littizzetto.

Tuttavia, domenica 17 potrebbe avere qualche difficoltà di ascolti perché andrà in onda Natale e Quale Show, puntata speciale del programma di Conti dove i concorrenti più bravi di tutte le edizioni si esibiscono cantando brani natalizi. Il tutto con lo scopo benefico di raccogliere quanti più fondi possibili per Telethon Italia. Insomma, un vero scontro tra titani quello che avverrà domenica 17 dicembre 2023: Natale e Quale Show o Che tempo che fa? A voi la scelta.