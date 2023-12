Camilla, ha messo in gabbia Kate: motivo da brivido | Deve stare sempre con lei

È stato svelato come mai sono sempre insieme, la decisione è di Camilla e Kate non può farci nulla, in trappola.

Nel contesto scottante della monarchia britannica, il rapporto tra Camilla di Inghilterra e Kate Middleton ha attirato l’attenzione, specie dopo le recenti vicende scandalistiche che hanno coinvolto il Principe Harry e Meghan Markle, alimentando l’astio tra i membri della famiglia reale.

In questo contesto delicato, la figura di Kate Middleton emerge come una sorta di mediatrice che cerca di ridurre le tensioni e di ristabilire l’armonia all’interno della famiglia reale.

Non è un’operazione semplice tenendo conto che l’ombra delle rivelazioni contro la casa reale e contro la Middleton fatte dagli ex duchi Meghan ed Harry continua ad influenzare negativamente la monarchia inglese anche dopo diversi mesi dalla pubblicazione dell’autobiografia bomba del secondogenito di re Carlo.

Camilla Parker Bowles, da sempre al centro delle polemiche, non è mai stata accettata con gli stessi occhi con cui i sudditi guardavano Diana. La sua storia d’amore con il Principe Carlo ha attraversato periodi difficili, ma dopo il matrimonio reale, Camilla si è trovata a navigare tra le aspettative del pubblico e il bisogno di guadagnarsi il rispetto del popolo inglese.

La popolarità di Kate Middleton a favore di Camilla

D’altra parte, Kate Middleton ha guadagnato rapidamente una popolarità considerevole, diventando un’icona di eleganza e raffinatezza. La sua presenza sembra fondamentale per rinsaldare il rapporto tra Camilla e il pubblico. Kate è diventata la chiave di volta per la riabilitazione dell’immagine di Camilla, che ora, grazie al lavoro sottotraccia della Duchessa di Cambridge, è riuscita ad ottenere un affetto più diffuso.

L’operazione di pulizia dell’immagine di Camilla è stata meticolosamente orchestrata da Kate Middleton, che ha compreso la necessità di far emergere il lato positivo della Duchessa di Cornovaglia. Le apparizioni ufficiali di Camilla al fianco di Kate hanno contribuito a rafforzare il suo profilo positivo agli occhi dei sudditi, che ora apprezzano la sua dedizione e rispetto verso la futura regina e madre degli eredi.

Il ruolo importante della Middeton

La Middleton, oltre a fungere da ponte tra Camilla e il pubblico, ha svolto anche un ruolo diplomatico all’interno della famiglia reale. La sua passione per l’arte e per le materie sociali ha creato un legame con Camilla, permettendo loro di condividere interessi comuni e promuovere un clima di collaborazione all’interno degli Windsor

Kate Middleton è in trappola e per lei non c’è via di scampo: sposando il futuro re del Regno Unito ha cambiato le sorti della sua vita ed è stata investita di un ruolo importante per la monarchia. A lei è affidato il compito di addolcire la figura di Camilla e anche controvoglia deve necessariamente partecipare a pranzi ufficiali ed eventi formale con la regina consorte. Questo è il suo destino e per quanto talvolta possa sembrare una sorta di prigione dorata è il futuro che ha scelto per se stessa. Un avvenire che comunque le calza a pennello altrimenti avrebbe fatto la fine di Meghan, ex duchessa lontana anni luce dallo sfarzo di Backingham Palace, ormai da diverso tempo.