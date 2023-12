Destino drammatico anche per lo Yacht di Diana e Dodi prima di morire | La vera storia è tremenda

La vera storia dello Yacht su cui si sono innamorati Lady D e Dodi prima di morire è drammatica, un destino infame.

Tutti conosciamo la terribile storia di Lady D, ex moglie dell’ora re Carlo che ha conquistato il mondo con la sua dolcezza e il suo animo sempre pronto a fare del bene.

Diana Spencer è stata e continua a essere una figura iconica in tutto il mondo, tanto che quando era in vita veniva chiamata da molti “la donna più fotografata del mondo”.

La vita di Lady D è stata molto tormentata: la donna dichiarò di aver sofferto di depressione e bulimia a causa della pressione mediatica a cui era continuamente esposta e della convivenza con un marito poco presente e con un atteggiamento denigratorio.

Come sappiamo bene, Diana Spencer è morta insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed il 31 agosto 1997, a Parigi, mentre percorrevano in auto la galleria del Pont de l’Alma. La storia ha ancora molti punti oscuri da chiarire.

Lady D in The Crown

Ultimamente si è tornato a parlare della storia di Lady Diana dopo l’inizio della sesta e ultima stagione di The Crown, la fortunata serie Netflix che ha ottenuto un successo incredibile in tutto il mondo. I primi 4 episodi sono già disponibili sulla piattaforma e raccontano delle ultime settimane di vita della donna. Nelle puntate Diana ha già una relazione con Al-Fayed e porta i figli a conoscerlo nella sua tenuta a Saint-Tropez.

Proprio in quelle settimane vengono pubblicate le foto di Diana sullo yacht di Dodi che tutti conosciamo, in bikini, insieme ai figli. Foto che non hanno fatto altro che aumentare la rabbia dei reali, visto che i siti di gossip dell’epoca le usarono per rimarcare ancora una volta il rifiuto di Carlo e della vita da reale da parte di Diana. Ma che fine ha fatto il famoso yacht? Ci sono importanti novità.

Lo yacht dello scandalo

Si chiamava Cujo lo yacht a bordo del quale Lady D e Dodi Al-Fayed si sono innamorati. Oggi quell’imbarcazione, lunga 19 metri, è affondata e giace sul fondo delle acque della costa di Bealieu-sur-Mer. L’evento è stato molto recente, risale allo scorso 29 luglio, ed è stato l’occasione per riportare alla luce una delle storie che ha scosso maggiormente il mondo. Lo yacht ha colpito un ostacolo, ha cominciato a imbarcare acqua, finendo a una profondità di 2.500 metri.

A bordo c’erano sette persone che sono state tratte in salvo, ma ormai l’imbarcazione è irrecuperabile. Il proprietario, un italiano, l’aveva acquistata nel 2016 a un prezzo di 800.000 euro. Purtroppo il suo investimento è affondato nelle acque francesi, come se fosse un ultimo segno per chiedere di stendere definitivamente un velo su questa storia tormentata.