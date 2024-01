Myss Keta, è caduta la maschera: ecco il suo vero volto | Fan allucinati da quanto è…

Myss Keta ha mostrato per sbaglio il suo volto ed ha subito fatto il giro del web, soprattutto perché tutti hanno notato che…

Myss Keta è una delle artiste più influenti della musica italiana contemporanea, un “personaggio” alquanto singolare che è riuscito ad ottenere particolare fama anche grazie al suo look peculiare. Dal lontano 2013, anno del suo debutto, ad oggi, Myss Keta si è sempre e solo mostrata pubblicamente con la sua tipica mascherina glitterata e gli occhiali da sole.

Così come accade per tutti gli artisti che tengono celata la propria identità (di Myss Keta non si conosce né volto e né nome) i fan ed i tabloid hanno dato il via ad una caccia della vera donna che si cela dietro la maschera di Myss Keta. Una maschera che però non rinchiude la rapper in un ruolo fisso.

Myss Keta ha chiarito che lei indossa una maschera per oscurare la sua biografia e lasciare che ad emergere sia la musica ed il messaggio, due cose che non rimangono incastonate nel personaggio di Myss ma che invece si evolvono e cambiano, di pari passo con il cervello ed il cuore che si trovano dietro la mascherina e gli occhiali.

Ma uno scoop è uno scoop, e non ci sono romantiche spiegazioni che tengano, dunque le riviste non si sono mai fermate nella loro caccia al tesoro, ovvero la prima fotografia di Myss Keta senza il suo tipico camuffamento.

Myss Keta oggi

Il 2023 è stato per Myss Keta un anno di lavoro intenso. Nel maggio del 2022 era uscito il suo terzo album in studio, Club Topperia, al quale sono seguite esibizioni dal vivo ed ulteriori impegni di scrittura e registrazione in vista del prossimo capitolo della sua carriera musicale. Nel 2023 i fan hanno ottenuto un singolo, Profumo, ispirato alla canzone di Little Tony, Love Boat.

Ma ci sono nuovi aggiornamenti riguardo Myss Keta che vanno oltre la musica e sono invece di natura gossip. Sì, pare che la cantante sia stata “paparazzata” da una nota rivista italiana senza mascherina ed occhiali, rivelando al mondo intero il suo vero volto. I fan sono rimasti allibiti, forse nessuno se la sarebbe aspettata così.

Il vero volto di Myss Keta

Sono stati i fotografi di Vero a pizzicare Myss Keta a volto scoperto, dopo molti anni di completo anonimato. Lo scatto è stato effettuato durante le riprese di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, lo show di stampo reality che vede dei Vip in fuga da dei “Cacciatori” per 14 giorni; Myss Keta ha partecipato nella seconda edizione andata in onda nel 2021.

I suoi follower sono rimasti allucinati dalla sua bellezza; non che qualcuno si aspettasse che la cantante fosse più o meno bella, ma Myss Keta ha saputo comunque superare le aspettative dei più ottimisti. L’augurio è possa continuare a farlo anche – e soprattutto – nella sua musica.