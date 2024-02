Uomini e Donne, trapelate indiscrezioni dopo la registrazione: lui viene fatto fuori | Rapporto distrutto

Arrivano alcune indiscrezioni pesanti dopo la registrazione delle ultime puntare, a Uomini e Donne sta per scoppiare il caos.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti del pomeriggio di Mediaset e non solo. Gli italiani rimangono letteralmente incollati al televisore per non perdersi alcun dramma tra i protagonisti della trasmissione.

E di drammi ce ne sono sempre molti, considerando che tronisti e troniste stanno cercando l’amore: durante le uscite e le conoscenze non mancano le gelosie.

Siamo ormai giunti alla 28° edizione del programma, cominciata lo scorso 11 settembre, e Maria De Filippi continua a regnare incontrastata nelle case degli italiani.

Molti si stanno chiedendo cosa accadrà nelle prossime puntate, e a giudicare dalle indiscrezioni di certo non ci si annoierà: non avete idea di cosa accadrà a breve.

Tronisti e troniste

Tra i protagonisti più interessanti di queste puntate c’è di certo Ida Platano, ormai una star del programma. La donna è arrivata tra le corteggiatrici della trasmissione nel 2017, entrando direttamente tra gli over. Conosciuta principalmente per il suo rapporto con Riccardo Guarnieri, nel 2023 la loro storia si è interrotta e così Ida ha deciso di trovare di nuovo l’amore chiedendo aiuto a Maria De Filippi; ora è lei la tronista e dovrà prendere una scelta.

Molti sono interessati anche a Brando Ephrikian, 22enne di Treviso tra i nuovi tronisti del programma. Il ragazzo sta cercando la sua donna ideale nella trasmissione e sembrava averla trovata con Beatriz, ma le cose sono ancora piuttosto incerte. C’è poi Ernesto Russo che, dopo alcuni anni di lontananza dal programma, è tornato nello studio tornando a essere tra i preferiti del pubblico. Il suo look selvaggio di certo non passa inosservato, ma a colpire davvero è ciò che ha combinato…

Cosa succederà a Uomini e Donne?

Nella puntata registrata pochi giorni fa, il 20 febbraio, Mario Cusitore, corteggiare di Ida, non è stato molto contento dell’uscita tra la tronista e Pierpaolo Siano. L’uomo ha sottolineato che avrebbe voluto uscire subito con lei, e i rapporti tra di loro si sono un po’ raffreddati, anche se poi è bastato un ballo insieme per sistemare le cose. Non è andata altrettanto bene però a Sergio Berni: Ida ha deciso di interrompere i rapporti con lui, mandandolo via. Secondo le indiscrezioni, però, sembra che la scelta sia stata in accordo tra i due. Difficile dire qual è la verità: bisognerà aspettare le prossime puntate per capire i loro veri sentimenti.

Ancora nessuna novità invece per Brando Ephrikian: pare che sia uscito soltanto con Beatriz D’Orsi, e che ancora sia molto lontano dal prendere la sua scelta. La situazione è precipitata tra Ernesto Russo e Barbara De Santi: sembra che il cavaliere non sia più interessato a lei e voglia conoscere nuove donne. I due hanno avuto una discussione molto accesa, tanto che la donna ha abbandonato lo studio in piena furia. Sicuramente le prossime puntate di Uomini e Donne non ci annoieranno!