Ciao Darwin, chiuso per sempre: arriva la notizia prima dell’ultima puntata | È successo durante…

Arrivata la conferma ufficiale che il varietà Ciao Darwin verrà chiuso, proprio prima dell’ultima puntata è successo che…

Un punto cardine della televisione italiana per i varietà è senza dubbio Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti andato in onda per la prima volta su Canale5 il 3 ottobre 1998. Adesso, in vista dell’ultima puntata in onda venerdì 23 febbraio, la trasmissione verrà chiusa per sempre.

Una notizia dolceamara che lascia i fan del conduttore e del programma allibiti. Nonostante le varie critiche che Ciao Darwin ha subito nel corso delle sue nove edizioni, i telespettatori non hanno mai smesso di divertirsi in questa lotta antropologica per scoprire quale lato della perosnalità umana prevale. Lo share medio di questa edizione chiamata Giovanni 8:7 ha raggiunto il 19% con picchi del 23%.

Un amore grande per il varietà di Canale 5 guidato da Bonolis e costellato dalle divertenti e surreali gag di Laurenti. Purtroppo, però, anche le più belle storie hanno una fine e durante un’intervista è stato proprio Paolo Bonolis a disilludere tutti i suoi fan. Di recente Bonolis è stato intervistato a TvBlog ed ha parlato del suo futuro come conduttore.

Il mattatore di Mediaset ha chiarito alcuni punti fondamentali sia della sua carriera che dei suoi programmi storici. Le rivelazioni che ha esposto lasciano poco spazio alla speranza che, però, è sempre l’ultima a morire. Fin dall’inizio di questa nona edizione di Ciao Darwin si parlava di un’ultima volta, ma era già successo anche con i precedenti appuntamenti. Ma adesso parla lui.

Le rivelazioni di Paolo Bonolis

A TvBlog il presentatore romano ha tolto ogni dubbio e alla domanda se Avanti un altro e Ciao Darwin avranno un futuro ha risposto che il primo sì mentre il secondo no. In altre parole, potremmo gioire dell’appuntamento giornaliero del preserale di Canale 5 ancora per un po’ di tempre mentre dovremmo dire addio per sempre al varietà in prima serata.

Quest’affermazione ha portato dello sconforto negli animi dei telespettatori italiani che non vedono l’ora di passare una serata piacevole e divertente in compagnia di Bonolis e di tutta la sua ciurma di Ciao Darwin. Ma dobbiamo prepararci per la sua chiusura definitiva e chi pensa che potrebbe essere condotto da un altro presentatore si sbaglia di grosso.

Il futuro di Paolo Bonolis

Infatti, venendo a sapere che Bonolis lascerà per sempre Ciao Darwin alcuni si sono chiesti se ci sarà un erede alla conduzione del varietà di Mediaset. La risposta è no dato che sarà dura immaginarsi un altro volto per Ciao Darwin. Forse sarà come per le altre edizioni, quando si pensava che non sarebbe più tornato e invece arrivava un’altra edizione. D’altronde sarebbe meglio chiudere un programma così epico con un’edizione a cifra tonda, ovvero la decima, piuttosto che con una nona.

Mentre aspettiamo di vedere come andranno le cose per Ciao Darwin (come detto la speranza è l’ultima a morire), sappiamo che la vita di Avanti un altro è ancora più o meno lunga e potremmo vedere Paolo Bonolis tutti i giorni come preserale di Canale5. Tuttavia, pare che il conduttore voglia prendersi del tempo per sé stesso e dopo che avrà terminato anche con l’edizione in corso di Avanti di un altro si riposerà un po’. Per il futuro, come altri programmi, non ha nulla in mente e per Sanremo 2025 vale lo stesso, dato che nessuno gli ha proposto di presentarlo per la terza volta (2005 e 2009).