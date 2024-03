Barbara D’Urso, ha confessato i veri motivi: l’addio a Mediaset è tutta colpa di… | Volano stracci nei camerini

Barbara D’Urso è pronta a fare il suo grande ritorno in Tv dall’amica Mara Venier, ma scoppia il putiferio sul caso Mediaset. Ecco la verità.

Dopo un tempo abbastanza lungo di assenza dal piccolo schermo, Barbara D’Urso tornerà nelle nostre case in vesti del tutto diverse. Infatti, il 3 marzo la potremo vedere come ospite a Domenica In, trasmissione condotta dalla collega ed amica Mara Venier. La D’Urso ritorna in tv dopo che lo scorso dicembre ha subito il benservito da parte di Mediaset.

La conduttrice aveva lavorato per diversi anni per la rete Mediaset ma quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di togliere il trash dalle sue reti a seguito degli scandali dati dall’ultima edizione del Grande Fratello VIP, uno dei primi addii è stato rivolto proprio a Barbara D’Urso. Fino ad ora non si conoscono i dettagli di questa cacciata fulminea da Mediaset ma, forse, potremmo avere degli aggiornamenti.

Infatti, proprio per l’ospitata del 3 marzo a Domenica In la D’Urso potrebbe rivelare ulteriori dettagli scottanti riguardo la sua dipartita dalla rete Mediaset ed anche in merito a che cosa ha intenzione di fare nel suo futuro. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe ritornare in Rai con un nuovo programma ma per il momento non ci sono state conferme o smentite.

Barbara ha taciuto fino ad oggi riguardo alla sua cacciata da Mediaset ma adesso ha confessato i veri motivi. La conduzione di Pomeriggio 5 (ultimo programma di Barbara) è passata nelle mani di Myrta Merlino ma questo ha provocato numerosi scontenti e sfuriate dietro le quinte, tanto da far addirittura volare stracci nei camerini.

La verità dietro l’addio di Barbara D’Urso da Mediaset

Il motivo principale per cui alla D’Urso è stato dato il benservito da Pier Silvio Berlusconi ed è stata esclusa dalla conduzione di Pomeriggio 5 risiederebbe nella volontà del dirigente Mediaset di dare una ripulita ai suoi canali eliminando tutto il trash accumulato in questi decenni. Tuttavia, qualcuno ha spezzato una lancia in favore dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Si tratta del giornalista Claudio Brachino, amico e collega di Barbara con la quale ha anche co-condotto Pomeriggio 5. Stando alle parole di Brachino ci sarebbero dei retroscena riguardo al vicenda che praticamente nessuno conosce. Il giornalista ha affermato che trash, Barbara D’Urso e l’infotainment sono tre cose diverse.

Le affermazioni di Claudio Brachini

Brachino ha anche dichiarato che la D’Urso non equivale al trash e che quest’ultimo sia l’eccesso linguistico che può occorrere in una stagione. Il giornalista ha concluso che l’equiparare Barbara D’Urso al trash non è cosa a lui gradita e non concorda affatto con questo parallelismo. Brachini non è stato d’accordo sul licenziamento di Barbara da Mediaset perché, comunque, si era creata la cerchia dei suoi seguaci ed ammiratori.

Vedremo se domenica 3 marzo la diretta interessata dirà qualcosa di più in merito al suo addio forzato in Mediaset alla padrona di casa Mara Venier. Intanto sappiamo che Barbara D’Urso tornerà nel piccolo schermo e, quasi di per certo, lo farà in grande stile raccontandoci che cosa ha fatto in questi ultimi mesi e, forse, svelandoci la verità definitiva del suo licenziamento da Mediaset.