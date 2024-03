Michelle Hunziker, il lieto annuncio in diretta: si sente pronta | Gioia immensa

Ospite nel salotto di Verissimo Michelle Hunziker si è confidata con Silvia Toffanin. Il lietissimo annuncio.

La poliedrica Michelle Hunziker si è raccontata a cuore aperto nel salotti di Verissimo con la padrona di casa Silvia Toffanin e quello che ha condiviso ha riempito di gioia il pubblico.

Michelle è sempre stata una donna dello spettacolo a trecentosessanta gradi, sa essere molto serie e dopo poco si trasforma in una comica fatta e finita, la sua dedizione al lavoro lo ha dimostrato negli anni passati davanti alla camera da presa.

Ma Michelle non è soltanto seguitissima per il suo lavoro, in molti hanno seguito la sua vita privata sin degli albori della notorietà grazie alla storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti, i due si sono sposati 1998 e dalla loro unione è nata la figlia Aurora, che adesso li ha resi nonni dell’amatissimo Cesare.

Nonostante ancora oggi i fan della coppia sperano in un loro riavvicinamento, i due, che hanno divorziato nel 2009 e da allora hanno sempre confermati di avere massima stima reciproca, oltre che una grande amicizia, ma ti tornare insieme non se ne parla.

La bellissima notizia di Michelle Hunziker

Nel tempo, infatti la Hunziker si è risposata con l’imprenditore italiano Tomaso Trussardi con il quale ha avuto due figlie Sole

e Celeste, le due biondissime sorelle di Aurora. Purtroppo anche questa relazione è naufragata nel 2022 dopo dieci anni di amore. Nonostante le voci di un possibile riavvicinamento, anche in questo caso la storia si è dimostrata chiusa definitivamente.

Da ormai qualche tempo la presentatrice svizzera ha iniziato a frequentare Alessandro Carollo, osteopata e fisioterapista, nonostante nell’ultimo periodo si sia parlato di una possibile rottura tra i due, pare che tutto questo sia stato decisamente smentito e la coppia sembra più solida che mai. La vita di Michelle sembra in un periodo particolarmente felice, tanto che ha condiviso una bellissima notizia.

Michelle Hunziker è nuovamente pronta per la grande avventura

Con la gioia negli occhi Michelle Hunziker ha parlato della nuova avventura che è pronta a intraprendere, per lei non è di certo la prima volta, ma per certe cose sembra sempre di iniziare da capo, si tratta infatti di un nuovo capitolo. Infatti da mercoledì 6 marzo tornerà in prima serata su Canale 5 con il suo programma apprezzatissimo Michelle Impossible & Friends.

Saranno davvero tantissimi e di grandissimo rilievo, anche internazionale, gli ospiti che si presenteranno sul palco nel corso delle tre puntate. Durante la prima serata incontreremo Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca. Michielin. Ad affiancare Michelle in questo nuovo viaggio ci saranno Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. Un grandissimo in bocca al lupo a Michelle.