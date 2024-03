Marco D’Amore, ecco chi è davvero la fidanzata: è sui libri di storia | Un passato incredibile

Marco D’Amore ospite nel salotto di Verissimo si racconta senza veli, ma chi è la donna che gli ha rubato il cuore? Da non credere.

L’attore e regista napoletano Marco D’Amore, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il ruolo di Ciro di Marzio nella serie televisiva Gomorra, ha deciso di raccontare a cuore aperto sé stesso e la sua vita, sia privata che professionale, sabato 2 marzo nella puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin.

D’Amore sarà ospite a Canale 5 principalmente per l’uscita del suo ultimo film, Caracas, nelle sale cinematografiche dallo scorso 29 febbraio. Caracas è la terza pellicola che Marco D’Amore dirige e, assieme a Toni Servillo, ne è anche il protagonista. Un film che mostra una realtà di Napoli dura e cruda ma anche colorata ed etnica dove diverse culture di tutto il mondo convivono nel quartiere della ferrovia.

L’attore, però, non è solo lavoro e professionalità ma ha anche un’importante storia d’amore che dura da moltissimi anni e di cui è molto felice ed appagato. Proprio in occasione dell’appuntamento a Verissimo di sabato prossimo Marco svelerà senza remore anche questo aspetto romantico della sua vita.

La fidanzata di D’Amore, infatti, non è una banale donna perché si trova pure nei libri di storia. Stiamo parlando di Daniela Maiorana e del fatto che i due si siano conosciuti proprio tra i banchi di scuola. Daniela è fuori dal mondo dello spettacolo facendo un lavoro completamente diverso, ma questo non ha impedito loro di innamorarsi e di vivere la relazione serenamente.

Daniela Maiorana, chi è

La donna è nata a Catania ma lavora stabilmente a Caserta come manager delle Risorse Umane. Marco viaggia molto per coltivare la loro relazione essendo lui un attore e sapendo che le relazioni a distanza sono molto complicate da perpetuare. Tuttavia, il loro idillio pare proprio non finire perché vivono così da ben dieci anni.

Marco e Daniela si sono conosciuti sui banchi di scuola ma non è stato il classico colpo di fulmine. Infatti, l’uomo ha dovuto impegnarsi parecchio per conquistare il cuore della donna che, finalmente gli ha concesso per iniziare la loro storia d’amore che dura da dieci anni. Come già anticipato, la Maiorana è una donna da presenza sui libri di storia per un motivo ben preciso.

Una fidanzata importante

Daniela Maiorana è la pronipote del fisico Ettore Majorana che ha operato principalmente come teorico della fisica nel gruppo di fisici noto come I ragazzi di via Panisperna. Questo nome deriva dal luogo in cui si trovava l’istituto in cui operava Ettore che, inoltre, era anche il delfino di Enrico Fermi.

La morte di Majorana è ancora oggi avvolta nel mistero perché in una notte di marzo (probabilmente il 27 marzo 1938) il fisico ha deciso di prendere un piroscafo e di scomparire nella tratta marittima tra Palermo e Napoli. Avvenimenti e personaggio che sono entrati nei libri di storia e che la fidanzata di Marco, Daniela Maiorana, ne porta con sé il retaggio. Ascolteremo che cosa ha da rivelare l’attore sabato prosismo a Verissimo.