“Stroncato da un infarto”, lutto tremendo in Rai: ci lascia il grande maestro | Tutti sotto shock

Un lutto tremendo ha colpito la Rai e proprio uno dei maestri che ha reso grande la rete è deceduto dopo un infarto improvviso.

A pochi giorni dal ricordo della dipartita di un illustre personaggio dei programmi Mediaset che ha rappresentato il mondo dei giornalisti, degli speaker radiofonici, dei conduttori e degli scrittori in maniera egregia ed unica (Maurizio Costanzo), la televisione si vede ancora una volta in lutto per la dipartita di un altro grande personaggio.

Questa volta è ‘la nemica’ Rai a dover fare i conti con una grave perdita tra i suoi più grandi e validi collaboratori. Una morte improvvisa ed inaspettata che ha lasciato amici, colleghi e parenti senza parole. La storica emittente con la sede centrale nella città di Roma dovrà riuscire a digerire una perdita tanto dolorosa quanto significativa.

Il decesso è avvenuto domenica 25 febbraio e malgrado l’intervento tempestino dei soccorsi non si è potuto fare nulla per questo memorabile lavoratore della Rai. Le cause della morte sono riconducibili ad un infarto, prematuro ed improvviso che ha scagliato nell’angoscia e nel dispiacere tutte le persone che conoscevano l’uomo, sia in modo diretto che indiretto.

Il grande maestro che ha lasciato la Rai per cause di forze maggiori era un suo dipendente da diverso tempo ed è stato in grado di conquistare il cuore dei colleghi e del pubblico a casa per la sua professionalità. La sua morte ha scosso tutti e la notizia è stata resa pubblica tramite la notizia esposta da RaiNews.it.

Il grande maestro ci lascia

Il dipendente cinquantaduenne che è morto la scorsa domenica a causa di un infarto improvviso è Pino Cannavale, coordinatore della troupe della Rai esterna OB 31 di Napoli. Originario di Vico Equese, Cannavale si trovava in Puglia per le riprese della Santa Messa in diretta dalla Chiesa Madre di Guagnano a Porto Cesareo, in provincia di Lecce.

L’operatore della Rai si è sentito male ed ha avuto un infarto fatale mentre stava praticando sport in località Scalo di Furno, a Porto Cesareo. I passanti che lo hanno visto stramazzare per terra hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma, nonostante la tempestività del loro arrivo, per Pino Cannavale era già troppo tardi.

Rai in lutto

Nel rapporto pubblicato da RaiNews.it che informa del decesso di Cannavale si legge che l’uomo ha avuto un malore nel pomeriggio del 25 febbraio mentre stava praticando jogging. Pino Cannavale è stato stroncato da un infarto che lo ha lasciato privo di vita e senza speranze di poter essere salvato.

Quando l’operatore si è accasciato a terra nei suoi ultimi momenti di vita molti passanti sono accorsi e hanno chiamato i soccorsi che, però, non hanno fatto in tempo a salvarlo nonostante la loro rapidità. Nel frattempo, sono accorsi anche i carabinieri della stazione locale, i militari della compagnia di Campi Salentina e i colleghi della troupe Rai. Per l’operatore Pino Cannavale non c’è stato nulla da fare e la Rai piange la dipartita di un grande lavoratore.