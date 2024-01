Bonus di 1.000, controlla la data sulla carta d’identità: fai richiesta immediatamente | Questo numero è fondamentale

Se vuoi ricevere un bonus di 1.000€ dallo Stato allora controlla la data sulla tua carta d’identità, se rientri nei requisiti fai richiesta.

Immagina di ricevere un regalo straordinario dallo Stato, un bonus di oltre 1000 euro per tutti i cittadini. Una notizia che ha praticamente attirato l‘attenzione di tantissimi cittadini e che ha suscitato di conseguenza diverse aspettative e curiosità.

Eì possibile, infatti, usufruire di alcuni “premi” e accumularli tanto da raggiungere la significativa cifra di 1000 euro. Una forma di assistenzialismo e aiuto economico da parte del Governo che però vista più da vicino ha anche diversi limiti.

Infatti, pare evidente che non tutti possono fare richiesta per questi bonus: l’eccezionale opportunità di cui stiamo parlando è riservata a una specifica fascia d’età. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i dettagli dietro questa iniziativa che riguarda esclusivamente i diciotenni.

In passato, il Bonus Cultura da 500 euro rappresentava un sostegno mirato per i giovani maggiorenni che li incentivava ad investire in cultura e formazione. Tuttavia, bisogna precisare che il vecchio bonus cultura è stato ritirato ma il Governo ha previsto altre forme di supporto economico. Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di integrare il vecchio bonus con altri, creando altre e diverse opportunità per i cittadini più piccoli. Andiamole ad esaminare.

La Carta della Cultura Giovani e i requisiti

Un aspetto cruciale da considerare è che i 230 milioni di euro previsti nel bilancio del governo Draghi non saranno rifinanziati una volta esauriti. Il Ministero della Cultura e del Merito ha confermato questa scelta, evidenziando che chi non ha beneficiato del Bonus o è fuori tempo massimo poichè nato verso la fine dell’anno perderà l’accesso a questi fondi. Un’importante nota da tenere conto in quanto pone dei limiti a questa iniziativa.

Al posto del vecchio Bonus Cultura, è stata introdotta la Carta della Cultura Giovani, affiancata dalla Carta del Merito. Questa nuova proposta mantiene lo stesso importo di 500 euro de Bonus Cultura ma ne cambia i requisiti. E’ necesario infatti che chi richiede la Carta della Cultura Giovani sia neomaggiorenne, quindi abbia appena compiuto 18 anni,e che abbia un ISEE non superiore a 35.000 euro. Inoltre, può essere utilizzata e sfruttata fino all’anno successivo.

Le novità per il 2024

Parallelamente, Il Ministero ha previsto anche la Carta del Merito rappresenta un riconoscimento senza limiti di reddito per gli studenti che conseguono il massimo dei voti alla maturità. Inoltre, c’è anche la possibilità di richiedere la Carta dei Libri, destinata, però, alle famiglie con un ISEE sotto i 15.000 euro ma che offre supporto per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e anche concerti. Un modo per favorire l’accesso alla cultura in tutte le sue forme.

E’ bene, quando si fa domanda per i bonus qui illustrati, fare attenzione soprattutto ai requisiti di età: le ultime novità riguardano esclusivamente coloro che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023, ovvero i nati nel 2005. Questi giovani “fortunati” potranno usufruire dei nuovi Bonus a partire dal 2024, aprendo così nuove prospettive per la loro crescita culturale ed educativa.