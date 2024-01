Affitti troppo alti, lo Stato ti paga 10 rate: decisione rivoluzionaria | Per fare richiesta devi recarti…

La crisi degli affitti è sempre più pesante e lo Stato ha messo a disposizione un bonus dove ti vengono pagate 10 rate, ma devi fare domanda recandoti…

In questi ultimi anni, la crisi economica del caroaffitti ha messo in ginocchio diversi italiani che hanno sempre più difficoltà ad arrivare a fine mese e a pagare l’affitto di casa. L’inflazione ha colpito ogni aspetto delle nostre vite e riuscire a pagare l’affitto tutti i mesi in modo puntuale sta diventando sempre più difficile.

Per evitare di far rimanere sempre più italiani senza una dimora e per garantire ai proprietari di immobili il pagamento mensile che spetta a loro, lo Stato ha deciso di fare qualcosa. Si tratta di un aiuto stanziato proprio per riuscire a pagare l’affitto mensile di un appartamento e tutelare sia il padrone di casa che l’affittuario.

Per poter usufruire di questo aiuto, denominato bonus affitti, bisogna rispondere a determinati requisiti. Inoltre, questo benefit non è disponibile in tutte le regioni d’Italia, ma soltanto in una specifica. Stiamo parlando della regione Lombardia: qui si è deciso di aiutare le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto.

Questo bonus affitti era usufruibile anche l’anno scorso e la regione ha deciso di estendere la sua durata anche per tutto il 2024. Quindi, facendo richieste potrete avere il benefit attivo fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, bisogna rispondere a determinati canoni per poter accedere all’aiuto offerto dalla regione Lombardia.

Bonus affitti, chi può richiederlo

Il primo punto da soddisfare è quello di abitare in Lombardia, dal momento che è un benefit esclusivamente attivo in questo regione del nord. Inoltre, le persone che desiderano fare richiesta del bonus affitto non devono avere lo sfratto, non devono essere proprietari di nessun immobile, il loro ISEE dev’essere di massimo 26.000 euro e devono essere in affitto da almeno sei mesi.

Se si soddisfano tutti questi requisiti, allora potete fare domanda per ricevere l’aiuto della regione Lombardia per l’affitto dell’appartamento in cui abitate. La regione ha deciso di stanziare 3,5 milioni euro per aiutare le famiglie in difficoltà e lo ha definito ‘fondo della misura unica per l’affitto’.

Bonus affitti, come richiederlo

Per poter fare domanda del benefit in questione si devono compiere alcuni step facili e veloci. Prima di tutto, però, è bene sottolineare che questo bonus affitto è un aiuto indiretto. Infatti, il benefit viene erogato direttamente al vostro padrone di casa e si tratta di un bonus utile a pagare massimo 10 rate mensili del vostro affitto. Per ogni richiedente, la cifra massima è di 3.600 euro.

Se volete richiedere il bonus affitto dovete recarvi presso il vostro comune di residenza e consegnare tutti i relativi documenti inerenti ai requisiti necessari per fare domanda. Se avete qualche dubbio o volete avere più informazioni, il sito del comune esplica tutti i dettagli in merito alle tempistiche e alle specifiche di erogazione.