“Due settimane di vita”, rivelazione drammatica all’interno del Grande Fratello | La reazione è scioccante

Proprio in queste ore è stata fatta una rivelazione drammatica da parte di uno dei concorrenti del Grande Fratello e questo cambia tutto.

Se pensiamo ad un reality show che possa essere il simbolo di questa tipologia di programma televisivo, Grande Fratello è quello che verrà alla mente dei più. In onda in Italia dal 2000, il reality è giunto alla sua diciassettesima edizione della sua versione base, mentre la formula riservata alle persone famose, Grande Fratello VIP, ne conta sette.

Questo programma piace così tanto gli spettatori italiani perché fa forza su un sistema di affezione e scontro che è tipico dei reality: vediamo tutti i giorni i concorrenti alle prese con problemi quotidiani, ci sentiamo vicini a loro e impugniamo le armi contro quelli che invece sono loro avversari.

Questo meccanismo ci rende partecipi delle lotte dei nostri personaggi preferiti, e se ci sono faccia a faccia fra di loro ed altri concorrenti meno “carismatici”, il pubblico esplode in un tripudio di antagonismo. Sono poche, insomma, le vicende che mettono tutti d’accordo dentro e fuori la casa del Grande Fratello.

Ma esiste sempre l’eccezione. In una recentissima trasmissione del programma gli spettatori hanno potuto sentire una frase agghiacciante, pronunciata da una concorrente che si è fatta scappare il commento. Si è ghiacciato il sangue nelle vene dei suoi sostenitori nello scoprire quanto tempo gli rimane.

Metà cast già eliminato

Siamo giunti a circa metà strada della diciassettesima edizione del Grande Fratello, e già più di metà cast se ne è tornata a casa propria. Con la diminuzione graduale dei concorrenti è evidente che le interazioni diventeranno più intime, e possono venire fuori delle verità scomode o disarmanti, come quella scappata recentemente.

Il momento è stato così importante per gli spettatori che il profilo Instagram ufficiale del programma ha deciso di ripubblicare la clip: anche sul famoso social targato Meta le reazioni hanno praticamente raggiunto l’unanimità, con la stragrande maggioranza di utenti che si sono schierati a favore del povero malcapitato.

La rivelazione di Perla su Stefano

In una clip estratta da una delle ultime puntate di Grande Fratello, vediamo l’influencer Perla Vatiero camminare delusa nella casa e lamentarsi di un qualcuno: questo “qualcuno” è Stefano Miele, stilista che pare sia entrato nella cerchia di persone che Perla vedrebbe volentieri fuori dalla casa.

La ragazza dice proprio che, secondo lei, Stefano avrebbe due settimane di vita rimaste nel programma, per poi venire definitivamente eliminato. Questa uscita di Perla non è piaciuta al pubblico, che ha bollato l’atteggiamento come arrogante ed antipatico, dato che Perla non è di certo una autrice del programma e non può prevedere o decidere nulla. Tutti dalla parte di Stefano e tutti d’accordo, per una volta.