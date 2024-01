Grande Fratello, urla e pianti disperati nella notte: la regia non censura e si vede tutto | Situazione fuori controllo

È successo di nuovo, nella casa del Grande Fratello è scoppiato un casino nella notte tra urla e pianti disperati e tutti hanno visto.

Gli ultimi giorni sono stati davvero tosti per i concorrenti della casa più spiata d’Italia: sembra che tutti, ormai al limite, siano stati travolti da un’ondata incontrollabile di emozioni. Ed ecco che è successo un putiferio.

Tutti sui social stanno commentando quanto accaduto: gli utenti sono rimasti allibiti dai comportamenti di alcuni concorrenti, che ormai sembrano incontrollabili.

Sicuramente l’uscita di Beatrice Luzzi ha scosso gli animi: colpita da un lutto improvviso per via della morte del padre, l’attrice ha inizialmente abbandonato la casa del Grande Fratello. Nell’ultima puntata, poi, ha fatto ritorno dai suoi compagni di viaggio.

Da quel momento è successo anche l’impensabile: c’è chi ha pianto, chi ha urlato e chi si è scontrato violentemente. Gli avvenimenti degli ultimi giorni accendono i riflettori sullo stato di salute di alcuni concorrenti, che sono davvero fuori controllo.

Gf, volano parole pesanti

Nelle ultime ore la Casa del Grande Fratello è stata divisa in due: da una parte c’era chi piangeva, dall’altra chi urlava. Sono stati giorni pesanti per i concorrenti, che sembrano essere arrivati al limite della sopportazione. Questa edizione del Gf dura ormai da quattro mesi e non terminerà prima di marzo: la strada è ancora lunga, ma i telespettatori sono preoccupati per alcuni inquilini.

Tra questi rientra Letizia, che ha avuto un acceso scontro con Fiordaliso. La giovane ha chiesto alla cantante di “smetterla di fare da palla”, ossia riportare informazioni dette da terze parti. Fiordaliso è sbottata e ha rivendicato fermamente le sue ragioni: “Io faccio quello che voglio, Leti. Posso fare quello che voglio o devo dare conto a te?”. A quel punto tra le due è scattata una pesante litigata che le ha viste molto agitate, tantoché anche altri concorrenti sono intervenuti per placare gli animi. Letizia ha risposto: “Fai quello che vuoi, ma rispondi bene”, una frase che suona come un pericoloso avviso.

Anita è arrivata al limite

Non solo Letizia e Fiordaliso, dall’altra parte della casa qualcun altro è scoppiato in lacrime: stiamo parlando di Anita Olivieri, che sta attraversando un periodo di forte spaesamento. La gieffina si è detta al limite per varie situazioni che sta vivendo nella casa. Le sue parole hanno toccato i fan, preoccupati che Anita voglia lasciare la casa.

“Questa roba sta uscendo fuori dal confine – ha detto Anita – Non mi faccio rovinare la vita da un gioco”. Insomma, nella casa del Grande Fratello si stanno accumulando davvero tante emozioni: e se qualcuno scoppierà?