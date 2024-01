Silvia Toffanin, brutto scivolone con il figlio: non glielo perdonerà mai | Si vergognano

Una situazione paradossale quella che ha visto coinvolta Silvia Toffanin e suo figlio, un tremendo scivolone che potrebbe costarle caro.

Silvia Toffanin è ormai uno dei volti simbolo di Mediaset: la sua carriera è cominciata come letterina in Passaparola e si è evoluta velocemente verso la conduzione.

Il primo programma condotto da Toffanin è stato Nonsolomoda nel 2002, su Canale 5, mentre dal 2006 conduce Verissimo sempre su Canale 5, il programma che ha ereditato da Paola Perego e che l’ha resa tra le figure più apprezzate dagli italiani.

La conduttrice è legata a Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex patron di Mediaset, e con lui ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015.

Proprio i due bambini si sono ritrovati a essere protagonisti ignari di un episodio che ha lasciato tutti senza parole, un “errore” che nessuno si sarebbe mai aspettato dall’elegante conduttrice.

Il successo di Verissimo

Verissimo continua a essere uno dei programmi più di successo di Mediaset, in grado di resistere anche ai tempi più duri dell’emittente. Merito di questo successo è sicuramente la bravura di Silvia Toffanin nel far sentire gli ospiti a proprio agio e fargli le domande giuste senza essere troppo invadente, ma riuscendo comunque a soddisfare la curiosità del pubblico a casa.

Sempre posata e gentile, è difficile immaginare la conduttrice in atteggiamenti fuori dal normale, eppure è venuto a galla un particolare di lei che ha spiazzato i telespettatori italiani. La cosa ancora più incredibile è che nell’episodio ci sono finiti di mezzo anche i due figli, e questo sicuramente è stato l’aspetto che ha colpito più del resto l’opinione pubblica.

Lo “scivolone” di Silvia Toffanin

Toffanin è anche un simbolo di eleganza: nella sua trasmissione la vediamo sempre al top, vestita e truccata di tutto punto e attentissima a ogni dettaglio di stile. Sembrerebbe però che nella vita privata le cose siano un po’ diverse e che addirittura la conduttrice abbia fatto “vergognare” i figli. A raccontarlo è stata lei stessa durante un’intervista nel corso della quale ha rivelato che a casa si veste sempre molto comoda, tanto che i due bambini a volte si lamentino, scherzando, che la madre non si vesta in modo elegante come la vedono apparire in tv.

La conduttrice ha spiegato che una volta, essendo di fretta, ha accompagnato suo figlio al pulmino indossando la giacca sopra il pigiama, e che il bambino si sia accorto di questo “scivolone”. Da quel giorno il bimbo ricorda spesso alla madre di vestirsi bene, ricordandosi di quanto sono diversi i vestiti casalinghi di sua madre rispetto a quelli televisivi. Questa è la dimostrazione che anche i VIP, in fondo, a casa sono persone normali come tutti.