Vanina, abbiamo la data della nuova serie con Giusy Buscemi è Giorgio Marchesi: ecco di cosa parla

Buscemi e Marchesi sono pronti al debutto della nuova serie Tv su Canale 5 Vanina, ecco quando esce e di cosa parla.

Sabato 23 marzo su Canale 5 torna l’appuntamento di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin. Ospiti della puntata, tra i numerosi personaggi famosi invitati ci saranno anche Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi.

L’attrice siciliana vincitrice di Miss Italia, Giusy Buscemi, sarà la protagonista di una nuova serie televisiva.

Su Mediaset infatti arriverà a breve Vanina – Un vicequestore di Catania, la serie che ruota attorno alle indagini del nuovo vicequestore di Catania, Giovanna (Vannina) Guarrasi.

Coprotagonista sarà Giorgio Marchesi. I due attori, ospiti a Verissimo, racconteranno sabato le curiosità sulla serie televisiva. Intanto ecco qualche anticipazione.

Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi protagonisti di Vannina: cosa racconteranno a Verissimo sulla serie TV tanto attesa

Vannina è una serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di genere giallo crime scritto da Cristina Cassar Scalia. Protagonista è Vanina Guarrasi, il nuovo vicequestore di Catania. Originaria di Palermo Giovanna Guarrasi è tornata in Sicilia dopo un periodo alla questura di Milano.

La serie, co-prodotta da RTI – Palomar, è diretta da Davide Marengo e scritta da Leonardo Marini. Il primo episodio sta per andare in onda. Ecco dunque qualche informazione sul cast e sulla serie.

La data in cui uscirà la nuova serie: qualche informazione su Vannina

La nuova serie di Canale 5 andrà in onda mercoledì 27 marzo in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La protagonista, Vanina Guarrasi, è interpretata dall’attrice Giusy Buscemi, vincitrice dell’edizione del 2012 di Miss Italia. Classe 1993, Giusy è sposata dal 2017 con Jan Michelini e ha tre figli. Il protagonista maschile è Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo ed ex fidanzato di Vanina. Malfitano è interpretato da Giorgio Marchesi, attore di cinema e tv.

Oltre a Giusy Buscemi fanno parte del cast Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica, Alessandro Lui, Guia Jelo, Maurizio Marchetti e con la partecipazione di Giorgio Marchesi.

L’ambientazione della serie di Giusy Buscemi è la città di Catania e la Sicilia in generale. Vannina, diventata capo della squadra omicidi alla Mobile di Catania, dovrà affrontare nuove sfide personali e lavorative. Non resta quindi che aspettare mercoledì 27 marzo per poter vedere il primo episodio della serie TV tanto attesa dal pubblico di appassionati Mediaset e non solo.