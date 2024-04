Uomini e Donne, se ne va dopo la scelta: non era mai successo prima | Gelo in studio

Ha deciso di abbandonare il programma proprio dopo la scelta, non era mai successo, cala il gelo in studio ma in tanti sono d’accordo.

Una settimana bollente è appena trascorsa negli studi di Uomini e Donne, il celebre programma televisivo condotto da Maria De Filippi che da anni tiene incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo. Ma questa settimana è stata particolarmente intensa, con la tanto attesa scelta di Brando, uno dei tronisti più discussi di questa edizione.

La storia di Brando ha appassionato e diviso il pubblico, che si è trovato spaccato tra due donne: Raffaella e Beatriz. Chi avrebbe scelto Brando? Questo era il dilemma che ha tenuto con il fiato sospeso i fan del programma. Durante la puntata della scelta, l’atmosfera in studio era carica di tensione, con il pubblico in attesa di scoprire l’esito di questo lungo percorso emotivo.

Ma durante la puntata è successo qualcosa di impensabile, qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Appena Brando ha pronunciato il nome della sua scelta, il gelo ha invaso lo studio.

Non era mai successo prima che la persona scelta decidesse di abbandonare il programma proprio dopo la scelta. La sorpresa è stata enorme, e il pubblico è rimasto incredulo di fronte a questa inaspettata svolta. Ha deciso di scappare dallo studio lasciando il tronista completamente sgomento. Ecco cosa è successo.

La scelta di Brando

La verità è che ad abbandonare lo studio non è stata assolutamente la scelta di Brando poiché la ragazza ha accolto con amore e gioia questa bella notizia. A scappare è stato, bensì, Alessandro, un altro dei partecipanti al programma, che a quanto pare non ha gradito il formarsi di questa nuova coppia perché vede nell’altra giovane donna il tipo ideale per Brando. Il tronista ha scelto infatti Raffaella invece che la tanto amata dagli spettatori Beatriz

Tra Beatriz e Brando, le scintille erano visibili, ma purtroppo le divergenze caratteriali hanno incrinato la loro relazione, facendo sfumare le speranze del pubblico di vederli insieme. Alla fine, Brando ha voluto Raffaella come sua fidanzata, una decisione che ha lasciato amareggiato Alessandro, portandolo a prendere la drastica decisione di abbandonare lo studio.

La reazione del web

E così, mentre una nuova coppia si formava sotto gli occhi del pubblico di Uomini e Donne, un altro partecipante decideva di voltare pagina e lasciare il programma: questa è Alessandro. Non solo in studio c’è stato tanto rammarico per questa scelta ma anche sui social, in cui in tanti hanno commentato la decisione di Brando come un po’ comoda e più semplice mentre quella per Beatriz avrebbe significato sfida e passione.

Questa inaspettata svolta ha continuato a far discutere il web anche dopo la fine della puntata, con i fan del programma divisi tra sorpresa, delusione e curiosità su come evolveranno le relazioni tra i protagonisti di questa avvincente vicenda sentimentale.