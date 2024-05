Angelina Mango, pugni contro il muro grida: è successo dietro le quinte dell’Eurovision | Le esclusive immagini da brividi

È successo tutto dietro le quindi dell’Eurovision 2024, la reazione di Angelina Mango sconvolge: pugni contro il muro e urla.

Angelina Mango, giovane cantante italiana figlia del compianto Mango, ha fatto parlare di sé con la sua vittoria a Sanremo e la sua partecipazione all’Eurovision. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Angelina ha conquistato il primo posto con la sua interpretazione di “La Noia”, un pezzo che poi le ha aperto le porte per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

All’Eurovision, Angelina ha dato prova del suo talento e della sua versatilità con la canzone, ottenendo un risultato eccellente pur non vincendo il concorso. , Angelina si è classificata settima, dimostrando di essere una delle voci più promettenti della scena musicale italiana. Ad aggiudicarsi la vittoria il brano del cantante svizzero infrangendo, così, aspettative di vittoria per Angelina e per tutti gli italiani.

Comunque c’è da dire che l’esperienza dell’Euorvision, questa volta svoltosi a Malmo in Svezia, ha formato molto la giovane cantante lucana: a soli 23 anni ha calcato uno dei palchi più importanti per la musica internazionale raccogliendo anche il plauso del pubblico e della critica. Tuttavia, benché davanti alla telecamera la Mango si sia mostrata sempre soddisfatta e felice, ora sappiamo che durante l’evento ha versato anche tante lacrime.

In un video trapelato sui social a distanza di qualche giorno dallo show, è possibile vedere Angelina mentre, dopo l’esibizione, corre veloce fuori dal palco e con molta foga sbatte i pugni sul muro, urlando a gran voce. Si tratta di immagini nuove ed esclusive venute fuori soltanto ora. Cosa sarà successo alla Mango? Nella clip, intanto, c’è un’altra persona, un volto conosciuto: la sua agente Martà Donà. Ecco cosa è successo.

Un’esibizione da urlo

La potenza vocale e la presenza scenica della nostra Angelina hanno davvero fatto innamorare tutti a Malmo: tuttavia, quella settima posizione vedendo anche le proposte canore delle altre nazioni, forse, sembra essere un po’ severa. In effetti, lei e tutta l’Italia ci credevano seriamente, ma purtroppo qualcosa non ha funzionato nonostante la bravura riconoscibilissima della Mango.

Che quelle immagini esclusive raccontano di una delusione profonda? Forse, non era soddisfatta per la sua esibizione e qualcosa in particolare le ha dato fastidio. Intanto, proprio alla fine del video si lascia andare ad un lungo abbraccio con appunto la sua agente Marta Donà, che l’ha seguita fin dagli inizi della sua carriera.

La grande emozione dell’Eurovision

In verità, il video pubblicato sui social ritrae un’Angelina Mango più che emozionata e carica di quell’adrenalina tipica di un post concerto: gioisce e grida per la potenza della sua esibizione. Insomma, si tratta di un video esclusivo che mostra la Mango estremamente toccata da questa esperienza unica.

A supportarla il suo team ma anche tutti i suoi fan, grandi sostenitori della giovane artista sin dai tempi di Amici. Momenti indimenticabili che segnano un passaggio fondamentale per Angelina: da ragazza sta diventando una donna matura, in grado di reggere fiera il “peso” positivo di questa enorme emozione che è l’Eurovision.