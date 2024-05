Liberato, esce per errore la sua vera identità: potrebbe essere un grosso danno per lui | Adesso lo sanno tutti

Dopo anni di segretezza è venuta alla luce la vera identità del famosissimo rapper Liberato, questo potrebbe essere un problema.

Dal 2017, anno in cui Liberato ha esordito, nessuno è riuscito a capire chi fosse davvero. Sin dall’inizio, infatti, l’artista ha scelto di mantenere l’anonimato più totale, ma ultimamente qualcosa è andato storto.

Lo scorso 9 maggio è uscito il film Il segreto di Liberato che ripercorre la carriera del rapper, con tutte le sfide personali e professionali che ha dovuto affrontare, e alcuni dettagli non sono sfuggiti ai fan.

I numerosi riferimenti alla sua vita personale hanno portato il web a identificare senza ombra di dubbio chi si celi dietro il nome di Liberato e, sebbene per i fan questa sia una vittoria, l’artista potrebbe avere seri problemi.

Sul web non si parla d’altro e le sale dei cinema sono state prese d’assalto Ora che il rapper è uscito alla scoperta, anche se contro la sua volontà, cambierà tutto.

La vera identità del rapper

I fan del rapper, ma anche i curiosi del web, hanno cercato per anni di scoprire chi fosse davvero Liberato. L’artista è stato molto bravo a riuscire a nascondere la sua identità per tutto questo tempo, e buona parte del merito va anche a chi lo ha seguito da sempre e non ha mai spifferato agli italiani chi fosse il rapper. La strategia ha funzionato alla perfezione per molto tempo, almeno fino a pochi giorni fa quando la vera identità del rapper è stata rivelata all’Italia intera.

A Radio Marte, una radio locale di Napoli, lo speaker Gabriele Parpiglia ha spiegato ai suoi ascoltatori che dietro il rapper c’è Gennaro Nocerino, artista napoletano che faceva inizialmente parte del duo Herr Styler e poi in seguito ha seguito il progetto solista Hot Spell. Parpiglia sottolinea, come molti avevano già fatto in passato, che le movenze del Nocerino e del rapper sono molto simili, così come la voce, e il fatto che facesse già parte di quell’ambiente musicale non può che portare a un’unica conclusione.

Liberato è nei guai

Quello dell’identità svelata potrebbe essere un grosso problema per Liberato: il rapper è riuscito a stare anni senza rivelare chi fosse, e il suo successo dipende in gran parte anche da questo mistero. Senza la curiosità forse i suoi fan ora saranno meno invogliati a seguire il rapper, anche se i veri ammiratori chiaramente non smetteranno di ascoltare la sua musica, a prescindere da chi si cela sotto la maschera.

Le somiglianze non si limitano alla voce e al corpo, ma anche ai temi di cui trattano: nel profilo di Nocerino ci sono molti riferimenti al Giappone, di cui si parla moltissimo anche nel film; inoltre, pare che Nocerino, nel giorno dell’uscita del film, abbia postato sui social una rosa, il simbolo di Liberato e anche il simbolo dell’amore finito con la sua ragazza. Insomma, il rapper non può più scappare: bisognerà capire come gestirà la situazione d’ora in poi per non farla precipitare.