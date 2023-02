Oroscopo febbraio, il mese dei tormenti d’amore: 4 segni coinvolti nel ciclone delle emozioni

Febbraio è il mese dell’amore, eppure per alcuni segni dello zodiaco ha inizio un mese difficile per i sentimenti. Ecco quali dei 12 segni dovranno preparare a difendere il proprio cuore.

Oroscopo febbraio

Con San Valentino alle porte, il mese di febbraio si prospetta essere dominato dai sentimenti. Per alcuni, però, saranno contrastanti.

Alcuni segni dello zodiaco, in particolare, verranno messi a dura prova e dovranno combattere per mantenere l’equilibrio sul filo delle emozioni e delle finanze. Ecco di quali si tratta e come affrontare questo nuovo mese al meglio, nonostante le difficoltà.

Alcuni segni zodiacali vivranno un periodo difficile per gli affari di cuore proprio durante il mese dell’amore. Come se non bastasse, all’orizzonte ci saranno anche problemi finanziari che metteranno a dura prova le proprie tasche. Ma quali sono i segni coinvolti in queste amare previsioni?

Febbraio, i tormenti d’amore

Tra i segni che dovranno tirare fuori le unghie e combattere, rientra quello dell’Ariete. Oltre a dove risolvere problemi finanziari a causa di una spesa importante e non prevista, ci saranno nodi amorosi difficili da sciogliere. Per alcuni, potrebbe giungere al termine una storia d’amore importante e potreste iniziare a pensare alla separazione definitiva.

Anche il segno del Toro dovrà affrontare un mese complesso per le proprie emozioni. Alcuni si troveranno a gestire una separazione o la fine di una relazione importante e per questo arriveranno a pensare a un trasferimento.

Cambiare aria, paese e vita: i nati sotto il segno del Toro sentiranno l’esigenza di lasciare la propria città e buttarsi in nuove avventure, lontani dai luoghi del cuore. Siete davvero disposti a farlo?

Il segno della Vergine, invece, potrebbe avere risvolti positivi dal punto di vista finanziario, ma non si risparmierà i tormenti d’amore. Anche per questo segno si prospetta un mese complicato dal punto di vista dei sentimenti, che si sprigioneranno con forza, creando dolorosi attriti dentro il proprio io. Cercate di tenervi sotto controllo i vostri sentimenti, senza lasciarvi andare ad exploit non necessari.

Infine, sono coinvolti i Bilancia. Anche il segno che più ricerca l’equilibrio, questo mese vacillerà. Si troveranno in un momento di ansia dovuto a perdite finanziarie e insieme a dover gestire una situazione complicata con il proprio partner. A differenza di altri, però, non si tratterà di un nuovo amore. La spesa migliorerà il proprio rapporto a sfavore delle proprie tasche.

Se fate parte dei segni coinvolti, non temete. Tutto nei prossimi mesi si rivolerà per il meglio, per ora, però, dovete combattere con le unghie e con i denti. Ricordate, febbraio non è solo il mese dell’amore: non dimentichiamoci che il 15 è la festa dei single! Niente è perduto.