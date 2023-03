La figlia di Benedetta Parodi incanta il pubblico | Bellezza imbarazzante – FOTO

Avete mai visto la figlia di Benedetta Parodi? La sua apparizione tv ha incantato tutti: la ragazza è di una bellezza disarmante.

Tutti conosciamo Benedetta Parodi, la regina della cucina. La cuoca ha conquistato il pubblico negli anni grazie alla sua semplicità e trasparenza: le sue ricette sono talvolta caserecce, ha un modo di comunicare efficace e si serve sempre di un gran sorriso.

La Parodi ha passato una vita tra i fornelli e poi si è dedicata a scovare nuovi talenti e aiutarli a fare della loro passione un lavoro. Infatti, è la conduttrice di Bake Off Italia, pasticceria di Real Time.

Tutti l’apprezzano per il suo modo di condurre il programma che la rende decisamente insostituibile: oltre a offrire consigli preziosi, è un perfetto mediatore tra la severità dei giudici e la paura dei concorrenti. Lei ha sempre una parola di conforto per gli aspiranti pasticceri in gara, li aiuta nei momenti di panico e con il suo sorriso li tira su di morale nello sconforto. Insomma, è una perfetta padrona di casa.

La figlia di Benedetta Parodi incanta il pubblico

Inoltre, è la sorella minore della giornalista Elisabetta Parodi e mamma di tre splendidi figli. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di sua figlia Matilda, che ha ammaliato il pubblico italiano con la sua apparizione a Verissimo: la ragazza è splendida, proprio come la madre.

Riguardo la vita privata di Benedetta, sappiamo che è sposata da moltissimo tempo con Fabio Caressa, giornalista sportivo su Sky. Il loro amore ha dato vita a ben tre figli: Matilda, la primogenita, a seguire Eleonora e Diego. Tutti e tre le somigliano tantissimo, in particolare la bellezza di Matilda ha piacevolmente sorpreso tutti.

Le figlie di Benedetta Parodi: foto

La ragazza ha presenziato nel salotto di Silvia Toffanin in occasione dell’intervista alla mamma e ha stupito tutti: è bellissima come lei. La secondogenita Eleonora è nota da tempo grazie ad un servizio esclusivo su Chi che le ha dato visibilità, seguito poi da un’apparizione a Verissimo.

I figli di Benedetta le somigliano moltissimo: i lineamenti e la bellezza sono gli stessi, ma anche la gentilezza che li contraddistingue. Riguardo la loro vita privata non sappiamo molto: non è noto se le figlie vorranno seguire la strada della mamma o se hanno intenzione di intraprenderne una completamente diversa. Il loro avvenire, per ora, è top secret, ma di certo hanno davanti a sé un futuro e una carriera brillante che gli riserva grandi opportunità.