Kate Middleton è in pericolo | Succederà durante l’incoronazione: allarme rosso

Paura per Kate Middleton dopo le voci che vogliono Camilla pronta a “farla fuori” in favore di un’altra donna.

Nuovi pettegolezzi colpiscono i reali: questa volta sono Kate Middleton e Camilla al centro delle accese discussioni del web. Dalle ultime indiscrezioni sembra che la nuova regina stia progettando di “far fuori” la moglie di William in maniera subdola, tirando di mezzo una donna che già in passato aveva dato del filo da torcere a Kate. Il “tradimento” sarebbe previsto proprio per il giorno dell’incoronazione.

A palazzo fervono i preparativi per il grande giorno: il prossimo 6 maggio Carlo verrà incoronato re col nome di Carlo III. Tutti gli sforzi della famiglia reale sono concentrati sui festeggiamenti di un giorno importante, che segna l’inizio ufficiale di una nuova era nella dinastia inglese. Camilla, da regina consorte qual è, è impegnatissima ad aiutare il marito, ma sembra che stia approfittando dell’occasione per occuparsi di vecchie questioni.

Anche William e la sua famiglia avranno un ruolo molto importante quel giorno. Ma cosa ne sarà di Harry? Lui e Meghan sono stati invitati all’incoronazione nonostante gli scandali di cui si sono fatti protagonisti negli ultimi tempi, legati in particolare a Spare, l’autobiografia del principe che ha diviso i sudditi inglesi e colpito duramente la monarchia.

Kate Middleton e quel vecchio flirt

A spaventare Kate Middleton ci sarebbe una donna che, a giudicare dal gossip, sarebbe un vecchio flirt del principe William. Si tratta della marchesa Rose Hanbury: diversi anni fa era emersa la notizia che il principe avesse sviluppato una certa passione verso la loro vicina di casa. Hanbury è sposata col marchese di Cholmondeley, un uomo molto vicino alla corona inglese.

I quattro si sono frequentati in più occasioni, incontrandosi ai ricevimenti mondani, ma dopo la notizia del presunto flirt sembrava che Kate avesse chiesto l’allontanamento della donna dalla sua famiglia. La notizia non è stata mai confermata, ma sembra che Rose Hanbury si fosse vantata di aver avuto una storia con “un principe calvo”.

La principessa è in pericolo

Cosa c’entra Camilla in tutto questo? Pare che la scelta di far apporre al marchese la corona sulla testa di Carlo sia stata proprio della futura regina. Il marchese è infatti un membro della camera dei Lord e Lord Gran Ciambellano, e toccherà a lui occuparsi di questo momento importante. Insieme a lui, Camilla sta pensando di dare un ruolo importante anche a sua moglie Rose.

Visto che tra la regina e Kate non c’è mai stata troppa simpatia, le indiscrezioni parlano di una scelta fatta per dare fastidio alla moglie di William, provando a riaccendere la passione proibita tra i due. Sono davvero queste le intenzioni di Camilla o si tratta solo di un caso?