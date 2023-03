ATTENZIONE: Melita Toniolo è scomparsa | Non si hanno notizie da un po’

Vi ricordate di Melita Toniolo? Di lei non si sa più molto da tempo e ci si chiede dopo la televisione come svolge la sua vita.

Melita Toniolo è un personaggio televisivo che in molti ricordano per la sua partecipazione all’edizione del 2007 del Grande Fratello, condotta al tempo da Alessia Marcuzzi. All’epoca tra l’altro fu una delle concorrenti più amate e più seguite, ma sapevate che quella non fu la sua prima esperienza televisiva?

Melita Toniolo infatti era già abbastanza esperta del mondo televisivo perché prima della sua esperienza al GF, aveva lavorato come fotomodella e aveva partecipato ad alcuni concorsi di bellezza. Ma non è finita qui, perché Melita aveva anche lavorato come valletta in diverse emittenti locali. Di certo, quindi, sapeva già stare davanti alla macchina da presa.

La personalità dirompente di Melita e il suo carattere assai estroverso, dunque, si sono fatti riconoscere già prima di approdare a Mediaset e le sono serviti per distinguersi tra gli aspiranti concorrenti del GF alle selezioni del programma prima e tra i concorrenti dopo. Melita era una promessa della televisione italiana, ma dopo alcune esperienze seguenti alla partecipazione al Grande Fratello Melita è scomparsa dai radar. Di cosa si occupa oggi?

Che fine ha fatto Melita?

Come abbiamo detto il Grande Fratello le ha dato una bella spinta verso la fama e ha preso parte a diversi programmi televisivi dopo il Gf. Nell’autunno del 2007 per esempio, subito dopo il Gf, fu scritturata insieme a Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, in Medici miei, sit-com trasmessa nell’autunno 2008 su Italia 1. L’anno seguente ha condotto con Ciccio Valenti e Federica Panicucci Candid Camera Show su Italia 1 e subito dopo Rubacuori su Match Music prima di partecipare alla terza edizione de La talpa, e alla fine del 2008 fu opinionista a Quelli che il calcio e… su Rai 2, ruolo che ha occupato fino al 2016

Negli anni seguenti sono stati diversi i programmi ai quali ha partecipato come soubrette, per esempio Scherzi a parte, lo show di Ale e Franz Buona la prima, Colorado. Ha poi condotto Real Tv su Italia 1 per diverse edizioni fino al 2011. Nell’autunno 2010 ebbe un ruolo nel film Una cella per due, film comico diretto da Nicola Barnaba e poi fu scritturata nella seconda stagionedella sitcom di Italia 1 SMS – Squadra molto speciale. In quel periodo fu anche testimonial di marchi come S’Agapò, Diavolita Poker e Frusciò. La sua carriera fra partecipazioni televisive e promozione di brand arriva solo fino al 2014, con Lucignolo 2.0 con Enrico Ruggeri e Marco Berry. Da quel momento non si registrano altre attività televisive, ma cosa fa oggi?

Cosa fa oggi Melita

In questi anni di silenzio durante i quali Melita Toniolo non ha fatto praticamente nulla in televisione, salvo una breve incursione nel talent show musicale All Together Now, dove partecipava come giurata, non si sono più avute notizie. Ma se volete sapere qualcosa di più su di lei potete seguirla sui suoi canali social dove è diventata un’influencer e aggiorna quotidianamente il suo profilo.

Nel frattempo Melita è diventata mamma nel 2017, suo figlio si chiama Daniel e lo ha avuto con Andrea Viganò, meglio conosciuto come Pistillo. Pertanto da pochi anni Melita è madre a tempo pieno e influencer con un grande seguito di fan che si interessa a lei fin dai tempi del Grande Fratello.