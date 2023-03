Silvia Toffanin: “Dovrà portare il tutore per sempre” troppo dolore | Cosa sta succedendo

Silvia Toffanin a Verissimo non può trattenere la commozione per una situazione drammatica raccontata a Verissimo.

Nel salotto di Verissimo si susseguono sempre tanti ospiti che grazie alla cordialità della padrona di casa, Silvia Toffanin, si sentono proprio agio nel raccontare le proprie storie e confidare i propri sentimenti alla conduttrice e al pubblico. Verissimo è per questo motivo uno dei programmi più importanti e dei più seguiti concorrente solo al salotto di Domenica In dove il format è praticamente lo stesso.

Silvia Toffanin, come abbiamo detto in più occasioni è una perfetta padrona di casa perché non rimane distaccata e asettica nelle conversazioni che conduce con i suoi ospiti, ma si lascia emozionare e coinvolgere dalle storie portate sul piccolo schermo dai suoi ospiti. Silvia Toffanin sa dosare emozione e razionalità riuscendo a condurre lo spettatore in vicende ogni volta interessanti ed emozionanti.

Inizialmente Verissimo andava in onda solo il sabato, ma il successo della trasmissione è stato tale da portare i produttori ad aggiungere un secondo appuntamento la domenica, questo perché gli ascolti del programma sono sempre alti. Evidentemente a giocato a favore di questa cosa anche l’ottima conduzione di Silvia Toffanin. In una delle ultime puntate c’è stato un altro momento davvero commovente e la conduttrice non ha saputo trattenere le lacrime.

La commovente storia di Paola Caruso

Storicamente a Verissimo gli ospiti che si sono accomodati nel salotto di Silvia Toffanin sono stati tanti e tutti con delle storie intense da raccontare, tra questi ricordiamo Piero Chiambretti, quando doveva promuovere il suo programma La carica dei 100 e uno, Ugur Gunes, attore turco protagonista della soap Terra amara, Syria, Franco Nero e Manuel Villa.

Nelle ultime puntate i protagonisti sono stati invece Sandra Milo, la quale ha recentemente compiuto novant’anni, Giorgia, reduce dal successo di Sanremo, Anna Pettinelli e Paola Caruso. Quest’ultima in particolare ha raccontato vicenda davvero emozionante che riguarda suo figlio e la commozione di Silvia Toffanin è stata talmente forte da non trattenere le lacrime. Come sappiamo anche Silvia Toffanin è madre e la storia di Caruso l’ha commossa davvero tanto.

Il bambino non cammina bene

“Non cammina bene… sempre con il tutore”, queste sono state le parole di Paola Caruso mentre parlava di suo figlio. Lei è la ex bonas di Avanti un altro e ha anche partecipato a L’isola dei famosi e La pupa e il secchione show. Ha anche partecipato più volte ai salotti di Barbara D’Urso dove ha già condiviso parte della sua personale storia. Paola è madre di Michele, avuto dal suo ex Francesco Caserta. Ebbene il piccolo Michele rischia di non camminare a causa di un’iniezione fatta male durante una vacanza in Egitto:

“Il piede non lo muove e non ha sensibilità al lato esterno della gamba. A questo punto non possiamo aspettare ancora perché si sta storcendo il piede e anche l’anca…non cammina bene. È sempre con il tutore, senza non può stare”. Le parole di Paola sono state davvero commoventi e il suo racconto è proseguito così: “Un dolore così solo una madre lo può capire. Il danno fatto è permanente e l’unica cosa che possiamo fare è un intervento che ha una riuscita massima del 60% e non è sicura. Mio figlio dovrà portare il tutore per sempre”. Su questo racconto commovente ma che esprime anche tanta forza Silvia Toffanin non ha potuto non commuoversi.