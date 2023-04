Cecilia Rodriguez: è ufficiale salta il matrimonio con Moser | Lei non si presenterà

Brutte notizie per i fan di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due non si sposeranno come avevano annunciato.

Pochi mesi fa tutti i fan di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano in preda alla felicità per il lieto annuncio: i due si sarebbero sposati a ottobre di quest’anno. Un momento unico per coronare il loro amore che in tanti aspettavano da tempo. Un passo decisivo che però non avverrà.

A dirlo è stata la stessa Rodriguez sui social, spiegando i motivi di questa brutta notizia. I fan ci sono rimasti di sasso: proprio non si aspettavano un passo indietro a pochi mesi dal grande giorno. Una decisione molto strana, visto quanto è affiatata la coppia. Ma cosa è accaduto davvero?

La loro storia la conosciamo tutti: i due si erano conosciuti nel 2017 nella casa del Grande Fratello VIP e avevano subito stretto un legame speciale. C’era dell’interesse reciproco, lo avevano visto tutti, ma Cecilia all’inizio fece un po’ di resistenza perché all’epoca era fidanzata.

Alla fine non ha potuto fare atro che arrendersi all’evidenza: i due erano e sono fatti l’uno per l’altra. La showgirl ha lasciato l’allora compagno Francesco Monte e ha iniziato una relazione con Ignazio, che dopo anni procede a gonfie vele, o almeno così era sembrato finora.

Stop al matrimonio

Non è la prima volta che si parla di una possibile crisi tra i due, ma l’eventualità è sempre stata smentita dall’evidenza: la coppia è rimasta unita nonostante le voci che la voleva agli sgoccioli, fino a che lo scorso novembre Ignazio ha deciso di farle una bellissima proposta di matrimonio, che Cecilia non ha potuto far altro che accettare.

L’emozione è stata tanta, sia per i due, ovviamente, che per i fan che li seguono da anni. Eppure sembra che sia accaduto qualcosa, perché il matrimonio, previsto per ottobre, non si farà. I fan si sono spaventati di fronte alla possibilità che i due potessero lasciarsi, e Cecilia Rodriguez ha deciso di spiegare cosa è accaduto.

Cecilia Rodriguez parla dei motivi della scelta

La showgirl ha usato il suo profilo Instagram per rassicurare i fan sulla sua relazione: è vero, il matrimonio a ottobre non ci sarà, ma solo perché verrà rimandato a un’altra data. Il motivo? Una delle zie di Cecilia, “zia loquita” come la chiama lei, purtroppo non potrà essere presente alla data scelta.

Visto il legame con la zia, Cecilia e Ignazio hanno deciso di rimandare le loro nozze. Per ora non c’è ancora una data ufficiale, ma i due stanno già pensando a quando festeggiare, questa volta con tutta la famiglia e gli amici. La showgirl ha poi promesso che avrebbe tenuto aggiornati i fan sulla loro decisione. Le voci sono ormai ufficiali, i due sembrano più innamorati che mai, soprattutto dopo l’ultimo post pubblicato dalla Rodriguez che recita, «Per il resto della tua vita, per il resto della mia, per il resto della nostra» e vede un’immagine dei due piccioncini.