Il Comissario Ricciardi 3: Lino Guanciale non si trattiene, l’ha detto davvero | Fan increduli

Lino Guanciale fa una dichiarazione che ha spiazzato i fan della celebre serie Il Commissario Ricciardi. Cosa sta succedendo all’attore abruzzese?

Una tendenza degli ultimi anni della Rai è quella di riproporre televisivamente alcuni grandi classici della letteratura. Una scelta, questa, che si sta rivelando davvero vincente sia in termini di ascolto che in quelli di qualità e di interesse degli spettatori.

Le serie Rai stanno diventando sempre più interessanti e complesse dal punto di vista della costruzione della storia e da quello registico, soddisfacendo una carenza importante della produzione italiana e proponendo prodotti davvero interessanti.

È quello che è successo con I bastardi di Pizzofalcone, per esempio, con protagonista Alessandro Gassman i cui ascolti hanno fatto aumentare di gran lunga le vendite della saga di De Giovanni da cui è ispirata. Stessa sorte per Mina Settembre, anche questa serie tratta liberamente dai racconti di Maurizio De Giovanni che hanno come protagonista un’assistente sociale a Napoli.

Nel 2021 insieme a Mina Settembre debutta anche Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciali nei panni del personaggio principale. Ispirata alla serie di romanzi di De Giovanni, Il Commissario Ricciardi ha trovato subito un successo incredibile grazie a storie avvincenti e ad interpretazioni notevoli.

La trama del Commissario Ricciardi

Il Commissario Ricciardi è ambientato nella Napoli degli anni Trenta in pieno regime fascista mentre segue le indagini del poliziotto Luigi Alfredo Ricciardi. L’atmosfera originalmente noir e una costruzione ben coerente delle vicende ha fatto sì che Il Commissario Ricciardi fosse molte apprezzato da pubblico e critica tanto da essere stato rinnovato per una seconda stagione.

Quest’ultima è composta da quattro puntate leggermente meno rispetto alla prima stagione ma comunque ricca di incredibili eventi e spunti per un probabile rinnovo per la terza stagione. Il bacio tra il Commissario Luigi ed Enrica ha spiazzato tutti e i fan si chiedono come procederanno gli eventi nei prossimi capitoli nella speranza che effettivamente una terza stagione ci sia.

Le parole di Lino Guanciale

A tal proposito sembra essere intervenuto proprio l’attore che interpreta Il Commissario Ricciardi, il quale si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni proprio sulla possibilità di una terza stagione. Ci sarà o Il Commissario Ricciardi ha esaurito la sua storia?

“Abbiamo tanto materiale per la terza stagione” ha confessato Guanciale confermando che un’altra parte della serie targata Rai, la terza quindi, non solo ci sarà ma sarà piena di colpi di scena. Purtroppo per i fan, però, prima di poter vedere Il Commissario Ricciardi 3 dovranno aspettare un po’ in quanto una serie in costume e con una grande produzione richiede più tempo di sviluppo. Presumibilmente, il terzo capitolo arriverà sul piccolo schermo intorno ai primi mesi del 2025.