Michael Schumacher: le parole del figlio stringono il cuore | Impossibile fermare le lacrime

Arriva la commovente dedica per il compleanno di Schumacher. Le parole toccano il cuore dei fan perché a scriverle è suo figlio Mick. Ecco la dedica inedita che ha commosso il web.

Michael Schumacher è sicuramente uno dei primi nomi a cui si pensa se si parla di F1. Una professione piuttosto pericolosa, dove Michael ha rischiato spesso: l’ultima volta nel 2013, quando è avvenuto il terribile incidente, questa volta sulla pista da sci.

A Meribel, mentre stava sciando, il pilota è caduto rischiando di perdere la vita: è stato subito soccorso ma le sue condizioni erano davvero critiche e precarie tantoché è rimasto in coma per sei mesi.

Michael Schumacher e i paragoni con il figlio

A seguire le sue orme anche suo figlio Mick, che cerca sempre il modo di onorare il padre, un grande esempio per lui. Nonostante abbia seguito il suo percorso, il ragazzo non ha paura di essere confrontato a lui: per Mick è solo un onore, lui stesso riconosce il talento di suo papà e non teme nessun confronto. Anzi, lo onora e rispetta.

Oltre ad essere stato un bravissimo pilota, Schumacher è un uomo caratterizzato da una grande umanità: tutti quelli che lo incontrano confermano la sua disponibilità e umiltà. In molti lo definiscono una persona semplice, nonostante il grande successo che ha avuto.

Nato sotto il segno del Capricorno, lo scorso 3 gennaio Schumacher ha compiuto 54 anni e ha ricevuto una dedica bellissima e davvero commovente da parte del suo più grande fan. Stiamo parlando del suo amato figlio Mick, che vede il padre come un vero esempio da seguire e ha voluto dimostrargli tutti il suo affetto attraverso semplici ma efficaci parole.

“Buon compleanno al miglior papà di sempre. Ti amo!”, ha scritto sui social commuovendo davvero il web.

Un colpo al cuore per moltissimi fan

Moltissimi fan si sono uniti alla dedica per augurare a Michael buon compleanno. “Buon compleanno Michael. Con te il giorno del tuo compleanno, oggi e sempre”, scrivono molte persone.

Come potevano mancare gli auguri della Ferrari? La casa automobilistica ha colto l’occasione per postare una foto che ritrae il pilota in tre momenti felici, mentre esulta per i suoi successi su uno sfondo rosso che ricorda i colori della scuderia.

Un omaggio a un uomo che ha reso la Ferrari grande nel mondo e che ancora oggi tutti ricordano con profondo affetto, non solo per le sue doti in pista, ma anche per la persona che ha dimostrato di essere negli anni.