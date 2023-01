Paolo Bonolis straziante: “Ho perso mio figlio” | Un dramma tremendo che ancora oggi fa malissimo

Di recente Paolo Bonolis ha raccontato di un episodio straziante che lo ha colpito e nel quale purtroppo c’entra anche uno dei suoi figli. Si tratta di una confessione che ha lasciato tutti senza parole e che racconta di un dramma tremendo.

Siamo abituati a vederlo sempre sorridente e con la risposta pronta, ma Paolo Bonolis ha sofferto molto in passato a causa di un brutto episodio che ha coinvolto uno dei suoi figli. Lo ha raccontato in un’intervista, durante la quale ha deciso di aprirsi e condividere il dolore che per troppo tempo ha tenuto nascosto.

Il suo debutto in televisione risale all’età di 19 anni, nel programma 3,2,1… Contatto!, anche se la fama vera e propria la raggiunge al timone di Bim, bum, bam, famosissimo show per bambini dove Bonolis ha continuato a lavorare per ben 10 anni.

Paolo Bonolis e quella perdita tremenda

Di certo Paolo Bonolis è uno dei conduttori più apprezzati della televisione: il suo atteggiamento sempre solare e la sua simpatia sono due caratteristiche gli italiani apprezzano molto, e per questo seguono assiduamente i programmi che conduce, come Avanti un altro.

Inseparabile dal collega e amico Luca Laurenti, Bonolis ha alle spalle una carriera solida che lo ha reso una delle persone più importanti nella televisione italiana. Non c’è telespettatore che non conosca il suo peculiare modo di porsi e di intrattenere.

Oggi il conduttore è legato a Sonia Bruganelli, con la quale si è anche sposato e ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Prima di stare con lei, però, era sposato con Diane Zoeller, una psicologa americana alla quale si è legato nel 1983. Purtroppo il loro matrimonio è finito dopo 5 anni e i due si sono separati.

Da questa relazione Bonolis ha avuto due figli, Stefano e Martina: entrambi sono ormai adulti e hanno regalato al conduttore dei nipotini. È proprio con questi due che ha vissuto un periodo tremendo, in particolare con Stefano.

“Ho perso mio figlio quando aveva quattro anni. Voglio ringraziare mia moglie che mi ha aiutato a costruire un ponte tra le due famiglie” ha rivelato. Il conduttore si riferisce al fatto che quando i due erano molto piccoli, sono andati a vivere con la madre in America, senza avere la possibilità di scegliere con chi stare.

Bonolis ha sofferto molto per questa distanza, anche perché la separazione non era filata liscia come sperava. Per fortuna, grazie anche all’aiuto della sua attuale moglie, i rapporti sembrano essersi appianati tra le due famiglie e ora il conduttore può finalmente godere della compagnia dei suoi figli e dei suoi nipoti.