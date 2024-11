Drive-Away Dolls, l’avventura on the road con Margaret Qualley: tra azione e pericolo | Ora in streaming

Margaret Qualley in una fuga pericolosa e rocambolesca che la mette nei guai: scopri Drive-Away Dolls in streaming.

Con Drive-Away Dolls, Margaret Qualley si trova catapultata in una movimentata avventura on the road piena di imprevisti, malintesi e incontri pericolosi. Diretto da Ethan Coen, il film è disponibile su NOW e vede Qualley, figlia dell’attrice Andie MacDowell, in un ruolo sorprendente, in un mix di commedia, thriller e azione.

Nel 2024, Qualley ha dimostrato grande versatilità, recitando anche in The Substance al fianco di Demi Moore e Kinds of Kindness, confermandosi come uno dei volti emergenti più interessanti del cinema attuale.

Il film racconta la storia di Jamie, giovane impulsiva e fresca di una rottura amorosa, che cerca un modo per sfuggire alla sua vita quotidiana. Quando l’amica Marian decide di intraprendere un viaggio verso Tallahassee, Jamie si unisce con l’intenzione di dimenticare i suoi guai. Le due, in cerca di avventura e distrazione, noleggiano un’auto, ignare però che questa fosse destinata a una gang di malviventi. A causa di un malinteso, Jamie e Marian si ritrovano coinvolte in una rocambolesca fuga con un carico prezioso a bordo, facendo sì che un gruppo di criminali le insegua.

La produzione vanta un cast di grande livello: accanto a Margaret Qualley troviamo star come Pedro Pascal, Matt Damon e Geraldine Viswanathan, che interpreta l’amica Marian. Il personaggio di Sukie, ex fidanzata di Jamie, è interpretato da Beanie Feldstein, mentre Annie Gonzales è Carla, una donna coinvolta nel caos della storia. Curiosità interessante è la presenza di Miley Cyrus in un cameo che arricchisce il film con un tocco di celebrità aggiuntivo.

Ethan Coen alla regia senza il fratello Joel: un film che rompe le tradizioni

Una particolarità di Drive-Away Dolls è la regia di Ethan Coen, che per la prima volta dirige un film senza il supporto creativo del fratello Joel, con il quale ha firmato opere iconiche come Non è un paese per vecchi e A proposito di Davis. Coen ha collaborato alla sceneggiatura con Tricia Cooke, dando vita a una storia che combina azione e commedia in uno stile unico. La separazione creativa tra i fratelli segna una nuova fase nella carriera di Ethan, che ha voluto esplorare in questo progetto una narrazione più leggera e vivace.

Il progetto di Drive-Away Dolls era già nell’aria da tempo, ma ha preso forma solo dopo una lunga pausa. Quando Margaret Qualley ha scoperto l’opportunità di recitare sotto la regia di Coen, non ha esitato a partecipare. “Sono una fan dei fratelli Coen da sempre, e quando ho saputo che Ethan e Tricia stavano lavorando a un nuovo film, non potevo non fare il possibile per unirmi al progetto”, ha raccontato l’attrice.

Un mix di risate, adrenalina e sorprese per una serata diversa

Drive-Away Dolls promette una storia intrigante e piena di svolte inaspettate, che saprà tenere gli spettatori incollati allo schermo tra inseguimenti, equivoci e un cast brillante.

Con Margaret Qualley e un team di attori di grande talento, questo road movie avventuroso è perfetto per chi cerca un film capace di sorprendere e intrattenere con un’energia irresistibile.