Le Cronache di Narnia, Netflix si prepara a portare il film al cinema: Greta Gerwig punta a un’uscita epica

Netflix potrebbe sorprendere tutti con un rilascio in sala de Le Cronache di Narnia: scopriamo cosa significa per il futuro dello streamer.

Netflix si prepara a un possibile cambiamento epocale: secondo recenti voci, Greta Gerwig, ora al timone dell’adattamento de Le Cronache di Narnia, avrebbe fatto pressioni per un’uscita cinematografica, una strategia non comune per il colosso dello streaming. Dopo aver acquisito i diritti dell’intera saga di C.S. Lewis nel 2018, Netflix aveva pianificato una distribuzione esclusiva in streaming, ma il recente fallimento di un accordo con Warner Bros. potrebbe aver modificato le intenzioni del servizio.

L’intento sarebbe di rilasciare il film in 1800 sale IMAX a livello globale, consentendo a Gerwig di raggiungere un pubblico più ampio e capitalizzare il successo della sua regia di Barbie, un successo al botteghino che ha confermato la sua capacità di attrarre grandi masse.

L’accordo fallito con Margot Robbie e Emerald Fennell per una versione di Cime tempestose potrebbe aver indotto Netflix a ripensare la propria strategia di distribuzione. Inoltre, le precedenti collaborazioni limitate con il cinema, come nel caso di Glass Onion: A Knives Out Mystery, hanno lasciato alcuni creativi insoddisfatti, alimentando il dibattito sull’importanza di una distribuzione più ampia.

In questo scenario, una nuova distribuzione cinematografica potrebbe rappresentare una svolta non solo per Gerwig ma anche per altri registi affiliati a Netflix che, come Rian Johnson, auspicano un ritorno al modello tradizionale di uscita in sala.

La possibilità di una strategia di rilascio cinematografico per Netflix

L’idea di portare al cinema Le Cronache di Narnia con una distribuzione globale potrebbe segnare un punto di svolta. La direzione di Gerwig, considerata una regista visionaria e capace di conquistare il pubblico, rappresenta una garanzia per attrarre gli spettatori nelle sale. Dopo il successo di Barbie, che ha incassato miliardi a livello mondiale, i dirigenti di Netflix potrebbero aver compreso il potenziale di un film-evento come Narnia per consolidare la loro posizione nel settore.

Se questa strategia funzionasse, potrebbe aprire la strada a ulteriori progetti ad alto budget con uscite in sala, creando un nuovo modello ibrido di distribuzione per il servizio di streaming. Inoltre, Gerwig ha dimostrato di avere una visione narrativa in grado di competere con le principali produzioni hollywoodiane, e la sua presenza potrebbe dare il via a un’ondata di nuovi fan pronti a rivivere le avventure del mondo di Lewis sul grande schermo.

Un’opportunità per ridefinire il ruolo di Netflix nel cinema tradizionale

L’adozione di un modello cinematografico da parte di Netflix per una produzione di questa portata potrebbe cambiare il gioco per sempre. Oltre a soddisfare il desiderio di registi come Johnson e altri creativi che chiedono più spazio sul grande schermo, una distribuzione al cinema darebbe maggiore prestigio alla piattaforma agli occhi di critici e premi cinematografici. Infatti, una presenza prolungata nelle sale permetterebbe al film di avere maggiore considerazione nelle competizioni internazionali, una mossa che Netflix potrebbe utilizzare per rafforzare la propria legittimità nel mondo del cinema.

L’interesse di Netflix verso una distribuzione più tradizionale non solo aumenterebbe il suo potenziale di guadagno ma le consentirebbe di attrarre talenti che attualmente optano per le major cinematografiche. Se il progetto andrà a buon fine, potrebbe segnare una nuova era per lo streamer, con un modello di distribuzione flessibile e orientato sia allo streaming che al cinema. Un’uscita cinematografica per Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig potrebbe rappresentare una svolta per Netflix, aprendosi al mondo del cinema tradizionale senza abbandonare lo streaming. Il successo di una distribuzione su larga scala porterebbe nuove opportunità sia per i registi sia per il servizio di streaming, con la possibilità di attrarre nuovi fan e competere con i colossi di Hollywood.