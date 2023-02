SCANDALO: bacio galeotto, Carlo ricorda ancora il rossetto | Senza vergogna

Manca poco all’incoronazione di re Carlo: a maggio diventerà ufficialmente il nuovo re d’Inghilterra.

La cerimonia sarà seguita da tutto il mondo e il popolo attende con ansia l’evento, anche se il nuovo re non ha ancora convinto del tutto i sudditi. L’Inghilterra si prepara a grandi festeggiamenti per quando, a maggio, Carlo diventerà ufficialmente re dopo la compianta regina Elisabetta. Il sovrano è pronto a prendere in mano l’eredità della madre e continuare a regnare secondo i suoi principi morali. Al suo fianco immancabilmente Camilla, che si sono sposati nel 2005 a Winsdor.

L’incoronazione avverrà preso l’abbazia di Westminster e accoglierà le più alte cariche dello stato per l’occasione. Previsti anche tantissimi “spettatori”, sia inglesi che da tutto il mondo, per assistere a un evento storico come questo. In tanti si stanno chiedendo come saranno i festeggiamenti e quali sorprese ci saranno, e ce n’è una in particolare che ha colpito il mondo intero.

Carlo ha una sorpresa per l’incoronazione

L’incoronazione preoccupa molto la famiglia, ma mai quanto il libro di Harry che ha monopolizzato l’attenzione globale. L’autobiografia del principe ha acceso i riflettori su alcuni episodi controversi e segreti della famiglia reale. Harry, che si definisce “la ruota di scorta”, ha deciso di sputare il rospo dopo la morte della nonna.

La famiglia finge che non sia successo nulla, ma il popolo sa che c’è tanta tensione. Una delle domande che si stanno facendo tutti è se il principe sarà invitato alla cerimonia d’incoronazione; per il momento non ci sono risposte.

Ma c’è qualcun altro che sappiamo già sarà presente alla cerimonia, e siamo sicuri che vi stupirà sapere che si tratta delle Spice Girls, la girl band più famosa degli anni ’90 e primi 2000.

Ebbene sì, sembra strano ma Carlo è un fan sfegatato del gruppo, tanto da volerle anche all’incoronazione per cantare in suo onore. Sia lui che sua moglie Camilla sono molto legati alla band, così come tutta la famiglia reale: è un rapporto che va avanti dagli anni ’90.

Occupano un posto speciale nel suo cuore

Le cinque cantanti occupano un posto speciale nel cuore dei reali: un particolare che fa sorridere e che non ci si sarebbe mai aspettati da re Carlo. Eppure alcuni si ricorderanno quando nel 1997, durante un’esibizione del gruppo, Geri Halwell baciò Carlo sulla guancia, lasciandogli il segno del suo rossetto rosso.

Un siparietto che è rimasto ben impresso nella memoria degli inglesi, che saranno ben felici di rivedere il gruppo in azione, soprattutto durante una cerimonia così importante come l’incoronazione. Chissà se anche questa volta il re si meriterà un bacio da una delle ragazze. Di sicuro ne vedremo delle belle!