Gianni Morandi, la moglie Anna manda avanti il lavoro più difficile | Ecco cosa fa

Gianni Morandi è stato sicuramente uno dei protagonisti di questo Festival di Sanremo. Spesso si è parlato di lui per sua moglie Anna, ma l’avete mai vista? Ecco cosa fa per lui

Quest’anno alla conduzione di Sanremo ci sono due volti amatissimi della tv: Amadeus, direttore artistico del Festival per il quarto anno di fila e il mitico Gianni Morandi, che sta dimostrando di essere un ottimo padrone di casa.

Sempre sorridente, positivo, pronto al gioco e allo scherzo, in ogni puntata dimostra grande rispetto per i giovani ragazzi, che lui per primo supporta.

La sua carriera decennale nel mondo della musica l’ha reso uno dei cantanti più amati del panorama italiano. Con le sue intramontabili canzoni come “Fatti mandare dalla mamma” ha fatto cantare intere generazioni.

Proprio quest’ultima canzone è stata riportata sul palco dell’Ariston con un vestito nuovo e più moderno grazie al duetto con Sangiovanni, uno dei cantanti più amati della generazione Z che ha dato un tocco di modernità alla canzone.

Venendo alla sua vita privata, sappiamo che Gianni Morandi è sposato da molti anni con Anna. Tutti la conosciamo per la gaffe sui social, come quando aveva pubblicato una foto lasciando la bozza della didascalia.

La verità su quello che fa Anna per Gianni

Sì, perché Anna, oltre ad essere sua moglie, è la sua social media manager. Questo vuol dire che controlla il suo profilo Instagram e Facebook, per esempio, scegliendo accuratamente quali contenuti pubblicare e a che ora. Insomma, un lavoro impegnativo e a tempo pieno volto a curare l’immagine dell’amato marito.

Si parla moltissimo di Anna ed è stata nominata anche sul palco più importante d’Italia, l’Ariston. Ma voi l’avete mai vista? Rimarrete stupiti dalla sua bellezza: è una donna meravigliosa!

Prima di incontrare Anna, il suo grande amore, Gianni è stato sposato con Laura Efrikian, con cui ha avuto i suoi primi tre figli. Purtroppo, però, una di questi non ce l’ha fatta ed è morta qualche istante dopo la sua nascita.

Dopo qualche anno, il cantante ha perso la testa per la sua amatissima Anna Dan, e come biasimarlo. É una donna bellissima e di classe, difficile da non notare.

In questo tenerissimo scatto di coppia si ritraggono sorridenti e follemente innamorati: sono una coppia inseparabile e Gianni non perde occasione di raccontare quanto la ami e quanto stiano bene insieme.

Insomma, sono una coppia davvero affiatata ancora adesso, dopo 30 anni trascorsi insieme.

Chi è Anna Dan

Lei è nata in provincia di Treviso, a Fontanelle, nel 1957. Nella vita lavora per un’importante società informatica, quindi ha una carriera profondamente diversa da quella di Gianni.

Tra i due ci sono 12 anni di differenza, ma l’età non è mai stato un ostacolo per loro, anzi, li ha uniti sempre di più rendendoli un esempio di vero amore.