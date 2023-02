Camilla non sta bene, sono tutti molto preoccupati | Condizioni allarmanti

Camilla Parker si è ammalata e i reali sono molto preoccupati per lei. Ecco cosa sappiamo.

La Royal Family è rimasta molto preoccupata da una notizia che riguarda la salute di Camilla Parker, moglie di Re Carlo III e Regina consorte che nelle ultime settimane si sarebbe ammalata, la donna ha compiuto quest’anno 75 anni e quindi è plausibile che le sue condizioni di salute suscitino preoccupazione.

Come abbiamo raccontato più volte, la storia Camilla è piuttosto controversa e per molti anni lei non è stata molto apprezzata dai sudditi inglesi poiché la sua figura è stata a lungo tempo assimilata a quella di una “sfascia famiglia”, dal momento che fu l’amante di Carlo quando era sposato con Diana Spencer. Il fatto poi che la “Principessa del popolo” sia tragicamente morta in un’incidente ha ulteriormente contribuito all’astio nei confronti di Camilla e dello stesso Carlo.

Ma come tutti sanno, però, la verità sarebbe un’altra e anche Camilla in un certo senso fu solo un’altra vittima dei doveri della Corona. Lei, infatti, era fidanzata con Carlo molto prima che subentrasse Diana, ma la Regina Elisabetta non approvava questa unione, Diana era più adatta e così il fidanzamento fu combinato a discapito di Camilla che, malgrado tutto, rimase legata a Carlo, riuscendo ad arrivare al matrimonio nel 2005.

Camilla: come è cambiata la sua immagine negli anni

Camilla Parker oggi ha guadagnato un po’ di stima in più da parte dei sudditi e ciò, soprattutto per due fattori, il primo motivo è la legittimazione in qualità di Regina consorte, ricevuta da Elisabetta II poco prima che spirasse. Il secondo motivo è Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, che negli ultimi tempi ha visto calare parecchio il suo indice di gradimento.

I motivi sono noti, il discusso documentario Netflix, Meghan e Harry, e l’autobiografia Spare scritta dallo stesso Harry. In entrambi i prodotti si spara a zero sulla Royal Family e i contenuti hanno contribuito a creare attrito fra le parti. La coppia Meghan e Harry ha quindi polarizzato l’attenzione e le polemiche da parte dei sudditi e per una sorta di compensazione Camilla ha “guadagnato punti”.

La salute di Camilla: ecco come sta

Tra i motivi per cui Camilla ha raggiunto maggiori consensi c’è anche il suo impegno filantropico, impegno dello stesso Carlo che come si sa è molto attivo anche in favore del pianeta e si interessa del cambiamento climatico. La coppia si è sempre impegnata in numerose cause benefiche, lei soprattutto si è occupata di salute mentale, protezione degli animali e istruzione infantile dando un’importante contribuito alla società.

Per quanto riguarda la sua salute, Camilla ha già affrontato un cancro alla pelle dimostrando grande forza, ma di recente ha anche contratto il Covid. Inizialmente sembrava una banale influenza però poi si è scoperto che si trattava di Covid e anche in questa occasione ha avuto un comportamento esemplare, dimostrando forza e coraggio. La sua esperienza e il fatto che si è attivata velocemente per fare i test dimostrano che è necessario ancora oggi nel 2023 prestare molta attenzione e controllarsi.