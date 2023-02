Terremoto Rai: dirigenti tutti a casa | Scoppia la bufera

La Rai è nella bufera per i fatti di Sanremo e stavolta i dirigenti rischiano grosso.

A lanciare questa sentenza, sia pure con ironia, è stato Fiorello che si è collegato telefonicamente con Amadeus verso la fine dell’ultima serata commentando quanto era appena accaduto. Il mattatore di Viva Rai 2 ha fatto naturalmente riferimento alla provocante performance di Rosa Chemical. Per i pochi che non l’avessero vista, il cantante ha prima twerkato sulle gambe di Fedez e poi lo ha baciato alla francese. Fiorello, infatti, ha detto: “Si è vista pure la lingua”.

Di sicuro quest’ultimo è stato il Festival delle provocazioni e delle dichiarazioni di libertà, lo stesso Fedez nelle precedenti serate si è rivolto direttamente al governo, durante la sua esibizione dal palco della Costa Smeralda, attaccando il viceministro Galeazzo Bignami e Eugenia Roccella e poi sfidando apertamente il Codacons. Quest’ultimo in particolare non nutre simpatia per il rapper. Subito dopo l’esibizione Fedez si è preso la responsabilità di quello che aveva fatto e il giorno dopo in conferenza stampa, Stefano Coletta ha preso le distanze.

Ma quella sul palco della nave Costa Smeralda non è stata l’unica provocazione del cantante, perché la sera delle cover, il giovedì, nel duetto con J-Ax, i due hanno cantato: “Giorgia legalizzala”, riferendosi ovviamente alla legalizzazione della marijuana.

Insomma il rapper ha fatto molto parlare di sé, al punto da catalizzare tutta l’attenzione dei media che si sono allontanati dal focus: la musica. Ma del resto a Sanremo la stampa si è sempre molto concentrata sul contesto più che sulle canzoni.

Scandalo Fedez, ecco cosa succede

Di sicuro tutti questi eventi hanno creato una tensione che riecheggia ancora oggi a quattro giorni dalla finale della gara e di tutto si sta parlando tranne che della musica. Stefano Coletta si trova ancora una volta a dover gestire il putiferio conseguente agli eventi di questa edizione di Sanremo.

Come abbiamo detto però Coletta ha preso le distanze e, anzi, in una delle ultime conferenze stampa si è anche alterato con un giornalista, all’ennesima domanda su Fedez, sottolineando quanto lavoro e quanto impegno ci hanno messo lui, i colleghi e il conduttore per confezionare questa edizione del Festival e i giornalisti continuano a chiedere di Fedez. Nel dire così Coletta ha anche affermato che l’artista nella sua libertà ha fatto ciò che voleva e veramente nessuno in Rai ne sapeva nulla.

I dirigenti Rai a casa

Come abbiamo detto a sollevare la questione sulla possibilità che i dirigenti possano dimettersi sono stati alcuni giornalisti in conferenza stampa, ponendo la domanda a Coletta che si è appunto inalberato, ma anche lo stesso Fiorello che ha commentato con la solita ironia l’accaduto. Con una battuta il conduttore di Viva Rai 2 ha detto che dopo tutto quello che era successo “Achille Lauro sembrava Cristina D’Avena”, ma ha anche aggiunto:

“Sai cosa sarebbe stato bello? Se Rosa Chemical avesse fatto quella cosa con gli artigiani dello sponsor sul divano della qualità”. E su questa scia il commento di Fiorello è proseguito con: “Un Festival così è irripetibile: domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stato stupendo!”. Se questa cosa sarà attuata non lo sappiamo ancora, di certo il Festival di Sanremo 2023 sarà ricordato specialmente per questi “scandali”.