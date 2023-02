Articolo 31, salta fuori la verità sulla loro rottura | Mai ammesso prima d’ora

Un grande e attesissimo ritorno a Sanremo 2023 è stato quello degli Articolo 31. Ma come mai si erano separati?

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da pochi giorni ma ci ha regalato grandissime emozioni che non dimenticheremo facilmente. Condotta da Amadeus in compagnia di Gianni Morandi, l’attesissimo festival della musica italiana quest’anno è stato vinto da Marco Mengoni che ha portato sul palco dell’Ariston una canzone davvero emozionante dal titolo “Due vite” e nella serata cover “Let it be”.

Non è stato solo il vincitore a regalarci grandi emozioni: uno dei ritorni più attesi era quello degli Articolo 31, che dopo 17 anni separati, si sono riuniti portando sul palco dell’Ariston la canzone “Un bel viaggio”.

Grazie alla loro musica hanno fatto fare un tuffo nel passato a un’intera generazione, che sognava da anni il loro ritorno nel mondo della musica. La coppia era amatissima e la loro separazione improvvisa ha fatto soffrire molti fan, che da anni si domandano cosa sia successo tra i due per arrivare a tale decisione. Ora che sono tornati insieme, però, ci sono buone possibilità che tornino a collaborare. Ma qual è stato il motivo che li ha fatti separare? Scopriamo insieme tutta la verità.

Articolo 31, la verità sulla rottura

I loro brani hanno rivoluzionato il modo di fare musica e dopo 17 anni continuano a far cantare intere generazioni. Tutti ricorderanno Spirale Ovale, o ancora Domani Smetto, ma anche gli altri brani di successo come Gente che spera, Due su Due, Senza dubbio, Nato sbagliato e Non è un film.

A proposito della loro separazione, i due hanno chiarito in diverse occasioni di non aver mai litigato. Non c’è stata una discussione, un motivo scatenante che li ha portati ad allontanarsi: semplicemente, le mode cambiano e loro non si sentivano più nel posto giusto.

Un ritorno definitivo?

Per inseguire l’onda del successo hanno capito che era meglio separarsi e seguire un percorso individuale, dimenticando il duo musicale. I due avevano obiettivi differenti nella vita e modi diversi di interpretare la musica, per questo non potevano più proseguire insieme, era come se non andassero più d’accordo musicalmente.

Riavvolgendo il nastro, scopriamo che la storia degli Articolo 31 si è conclusa quando DJ-Jad ha deciso di continuare a fare Hip hop, mentre J-Ax si è buttato sullo stile commerciale. Due scelte stilistiche profondamente differenti che li hanno costretti a separarsi. Dopo 17 anni, però, sono tornati insieme sul palco più importante della musica italiana e hanno fatto fare a tutti un tuffo nel passato, emozionando di cuore intere generazioni.