Pier Silvio Berlusconi la caccia per sempre da Mediaset | Carriera in Tv finita

Pier Silvio Berlusconi elimina ogni speranza alla nota conduttrice: lei non farà mai ritorno.

Una nota conduttrice Mediaset pare sia stata rifiutata da Pier Silvio Berlusconi, che non le darà nessuna possibilità di riprendere il suo posto nel palinsesto. Non farà mai ritorno a quella che un tempo era la sua casa, perché la rete non ha più bisogno di lei.

Una grande delusione e un colpo difficile da incassare sia per la donna, che è una grandissima professionista della televisione, sia per i telespettatori, che l’hanno sempre apprezzata e da anni chiedono a gran voce un suo ritorno sul piccolo schermo. Ma chi è la donna in questione e perché Pier Silvio ha preso una decisione così drastica?

Non ci crederete, ma stiamo parlando proprio di lei: Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici più amate che dopo una carriera in Mediaset si è spostata alla Rai, che le ha dato la possibilità di creare un programma cucito su di lei, Boomerissima.

Pier Silvio Berlusconi la caccia per sempre

Alla conferenza stampa di presentazione del programma, la Marcuzzi aveva motivato la sua scelta, spiegando perché ha deciso di lavorare con la rete avversaria: “In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web. Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più”.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Sappiamo quanto Alessia Marcuzzi sia apprezzata dal pubblico italiano sia come persona che per le sue modalità di conduzione. Di certo, perdere una professionista del suo calibro deve essere stato un colpo basso per Mediaset e il suo numero uno, Pier Silvio Berlusconi. Secondo voci di corridoio, l’amministratore delegato avrebbe detto che non stanno minimamente valutando un suo ritorno, perché hanno pensieri più importanti da gestire. Per il pubblico, invece, con l’addio della Marcuzzi “è finita un’era”.

Dal canto suo, durante la conferenza stampa la conduttrice aveva sottolineato che non c’era nessun dissapore tra lei e Mediaset e aveva ribadito che la sua scelta si rifaceva a un bisogno di cambiare.

Insomma, dopo 20 anni in Mediaset la Marcuzzi ora si sta dedicando alla Rai e proprio negli ultimi giorni l’abbiamo vista impegnata nel dopoefestival di Sanremo insieme a Fiorello. Anche in quel caso, la Marcuzzi ha collezionato un altro successo. Per quanto riguarda Mediaset, non sappiamo se la scelta di non farla tornare sia legata a una delusione o se semplicemente la rete abbonda di volti televisivi e, per ora, non c’è spazio per lei.