Il segreto di Charlotte Casiraghi: impossibile nasconderlo ancora | Si copre tutta

Charlotte Casiraghi ospite ad un evento letterario nasconde le sue forme. La donna ha qualcosa da nascondere e le voci su una gravidanza non si fermano.

La principessa di Monaco Charlotte Casiraghi in qualità di brand ambassador della celebre casa di moda Chanel è stata invitata a presenziare ad un consueto evento letterario organizzato proprio da Chanel. La donna era bellissima e radiosa ma c’è qualcosa su di lei che non torna e che riguarda le sue forme sospette.

La monegasca, infatti, è al centro di alcuni rumors che la vorrebbero incinta del terzo figlio, il secondo da suo marito Dimitri. Sempre molto riservata Charlotte non ha mai confermato queste voci messe in giro per primo dal magazine Voice ma riproposte nei giornali di tutti il mondo. La Casiraghi si è impegnata in pochi eventi ufficiali ma in tutti ha cercato di camuffare la pancia in modo da rendere molto difficile scorgere il pancino.

Anche in questa occasione la meravigliosa nipote di Grace Kelly ha optato per un look molto morbido ma che non permette assolutamente di capire la veridicità della notizia sulla sua gravidanza. D’altronde, la Casiraghi si è sempre dimostrata estremamente chiusa riguardo la sua vita messa spesso in prima pagina dall’eccessiva curiosità dei media. Decisa a proteggere il suo privato, Charlotte non proferisce parola.

L’evento di Chanel

In occasione della nona edizione del Literary Rendez-vous rue Cambon, organizzato da Chanel, Charlotte Casiraghi ha organizzato e presentato in qualità di portavoce del brand francese l’evento letterario dedicato alla scrittrice e filosofa Ingeborg Bachmann. All’appuntamento ha partecipato Vicky Kriep e la scrittrice Cécile Ladjali. Il profilo Instagram di Chanel ha spiegato bene l’incontro con queste parole:

“Animata dalla storica letteraria Fanny Arama, questa conversazione sulla vita e l’opera della poetessa austriaca evoca il suo modo di scrivere e la sua determinazione a cogliere la verità. Insieme citano anche il film “Viaggio nel deserto” diretto da Margarethe von Trotta, sul tormentato rapporto tra Ingeborg Bachmann e lo scrittore Max Frisch. Vicky Krieps interpreta il ruolo principale nel film”.

Il look strategico di Charlotte Casiraghi

La monegasca Casiraghi era davvero meravigliosa. Nella libreria di Parigi Librairie 7L dov’era organizzato l’evento Charlotte ha indossato un look interamente di Chanel. La giacca in tweed azzurro e bianco con importanti reverse, versione dello storico tailleur in rosa, è abbellita da una spilla con il marchio “Chanel 5“. Sotto la giacca Charlotte aveva una semplice t-shirt bianca e ai piedi degli stivaletti neri. Il suo trucco era naturale e le labbra erano tinte da un rossetto albicocca.

Con i suoi lunghi capelli mezzi raccolti Charlotte era incredibile. Anche questa volta ha mantenuto un aspetto naturale ma in molti si sono accorti della sua strategica posizione forse adottata per celare il pancino. La donna aveva, infatti, le braccia poggiate sulle gambe sempre accavallate e raramente si sistemava di fronte la telecamere ma quasi sempre di tre quarti. Che questo possa essere una prova della sua gravidanza? Le voci corrono ma a Palazzo tutto tace.