Test visivo: studi scientifici ne dimostrano l’efficacia | La mente migliora le sue capacità

Osservando l’immagine indovinate dove si nasconde la ragazza. Gioco utile per la vostra mente.

Ecco un nuovo test per tenere in allenamento la vostra mente e non lasciarvi troppo andare alla noia e agli automatismi della tecnologia. Quello che vi proponiamo è del tipo che richiede la massima attenzione perché una figura si nasconde nell’immagine e lo scopo è appunto quello di individuarla. In questo caso c’è una ragazza nell’immagine ma siete in grado di capire in che punto?

Com’è stato più volte detto e dimostrato i testi visivi sono utilissimi per tenere l’attenzione alta, la mente allenata e la concentrazione alta, ma soprattutto allenano anche la nostra vista. Ci sono molti studiosi, infatti, che li consigliano soprattutto da una certa età in su, per rallentare il più possibile l’invecchiamento dei neuroni che sono soggetti inevitabilmente a un deterioramento.

La capacità di osservazione varia da persona a persona, c’è chi ad un primo sguardo coglie i dettagli di un’immagine e chi invece ha bisogno di maggiore tempo e concentrazione perché di solito ha uno sguardo distratto o superficiale. Il test che vi proponiamo ha fatto il giro di internet ed è uno dei più apprezzati e chi è riuscito a individuare la ragazza nascosta nell’immagine ha potuto verificare quanto è più veloce il suo sguardo e più la soglia di attenzione.

Il test per allenare la mente

Innanzitutto chiariamo che non si tratta di un enigma e che non stiamo parlando di dover trovare la soluzione ma di affinare lo sguardo e l’attenzione per cogliere l’illusione ottica e andare oltre uno sguardo superficiale.

Il senso è quello di capire i diversi livelli di attenzione degli utenti mentre costoro si divertono con quello che di fatto è un passatempo. Molte persone, infatti, vivono questo genere di test come un gioco e mentre si divertono allo stesso tempo si mettono alla prova. Un test come questo è utile per allenarsi come abbiamo detto e i vantaggi di questo allenamento si riscontrano anche nel quotidiano.

La soluzione del test

Se non riuscite a risolvere il test in pochi secondi non avete un limite, semplicemente siete distratti da elementi collaterali di cui vi consigliamo di liberarvi. I test di questa tipologia servono proprio a sviluppare la soglia dell’attenzione e migliorarla perché potenzialmente tutti possiamo essere in grado di risolvere un test come questo, solo che non lo facciamo tutti con gli stessi tempi.

Come abbiamo già suggerito più volte, il segreto è quello di liberarsi dei propri limiti ed esplorare i punti dell’immagine che daremmo per scontati. Ecco, dunque, che una volta fatto questo, la soluzione è proprio lì davanti ai vostri occhi ed è quella che vi riportiamo nella seconda immagine.