Taylor Mega, “Senza pal*e troppo convinto di sé”, parole pesantissime proprio contro di lui

Taylor Mega ha parlato di Antonino Spinalbese e ha detto: “Senza palle! Non mi piacciono gli uomini così”.

Ospite a Casa Chi, Taylor Mega ha raccontato del suo rapporto con l’amica Giaele De Donà e del fatto che quello con suo marito è un rapporto libero. In questa intervista ha anche parlato a lungo di Antonino Spinalbese e ciò che ha detto dell’ex di Belen Rodriguez non è molto edificante.

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e come sappiamo è stato protagonista di diverse e accese polemiche una di queste riguardava la diffida da parte di Belen di parlare di lei nel programma.

Nonostante questa precisa richiesta, come ricorderete gli autori del GF Vip hanno dovuto censurare più di una volta Spinalbese, una di queste mentre parlava di Santiago, primogenito di Belén. I coinquilini da parte loro hanno incoraggiano queste confessioni con domande relative alla sua vita e al suo modo di vivere la paternità. Ultimamente c’è ancora molta curiosità sul suo attuale rapporto con Belén, che per altro minacciava querele se il suo ex avesse continuato a parlare di lei.

Ma ci sono state altre polemiche legate a Spinalbese, una di queste riguarda una sua conversazione con Sofia Giaele e ora l’amica, Taylor Mega ha espresso un preciso pensiero sull’hair stylist e ha detto:

“Se mi piacerebbe un uomo come lui? Antonino è un po’ troppo il bello che si piace tanto. Non è il mio tipo di uomo, non mi piacciono gli uomini così. È troppo convinto di se stesso, mi piacerebbe tirargli il paccone!”

Malgrado questo commento però Taylor ha visto bene il suo gesto: “Ho visto che ha scelto Giaele e sono stata molto felice di questa cosa.” Tuttavia qualcuno le ha fatto notare che questa scelta poteva essere fatta in modo strategico e allora lei ha detto: “Allora è senza palle!”.

Taylor Mega spara a zero su Spinalbese

“Bradford Beck è incaz*ato con la moglie Giaele De Donà. La colpa è di Antonino e…” Taylor Mega prosegue il suo commento su Spinalbese e da come possiamo capire, anche rispetto a quello che ha detto sul suo comportamento nella casa del GF che non lo trova molto simpatico. Le è poi stato chiesto se le piacerebbe entrare nella casa e lei ha detto che le farebbe piacere entrare al massimo come ospite:

“Entrare al GF Vip? Questa domanda la devi fare ad Alfonso Signorini perché non so nemmeno io cosa sta succedendo ma su Twitter chiedono. Facciamo un appello al conduttore. A me piacerebbe molto entrare come ospite. Mi conoscete, come concorrente, credetemi, sarebbe molto divertente. Ma massimo tre settimane”.

Parlando della possibilità di entrare nella casa, Taylor ha dichiarato che le stesse cose che ha detto in intervista le direbbe anche allo stesso Antonino e di certo se ne vedrebbero della belle.