“È incauto…”, qualcuno vicino a Michelle Hunziker parla del rischio con Tomaso Trussardi

Il gossip intorno a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra inarrestabile e dagli ultimi rumors sembra proprio che i due siano tornati insieme, ma qualcuno vicino alla coppia ha lanciato l’allarme: non è come sembra. Ecco cosa sta succedendo.

Come vi abbiamo più volte riportato, ormai quasi un anno fa è stata resa nota la separazione tra i due dopo sette anni di matrimonio e due figlie. Per un breve periodo Michelle aveva frequentato Giovanni Angiolini, un ortopedico che aveva anche partecipato al Grande Fratello.

Come abbiamo visto nel corso di questi mesi dopo la separazione ufficiale annunciata i due hanno condotto vite separate, lui preso dai suoi impegni di Amministratore della casa di moda dividendosi il tempo con le figlie e lei presa anche dalla sua altra famiglia, quella con Aurora Ramazzotti che di recente ha anche annunciato la sua gravidanza, rendendo nonni papà Eros e mamma Michelle.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono stati di certo l’unica coppia scoppiata in questo 2022 che sta per volgere al termine, diverse sono state, come ben sappiamo, le separazioni celebri. Da quanto si vocifera, già da alcune settimane sembra che il rapporto si stia ricucendo, precisamente dalla festa di compleanno della figlia Sole dove i due ex si sono ritrovati insieme per festeggiarla. Già in quella occasione si vociferava che i due probabilmente si stavano riavvicinando.

Secondo il settimanale Chi, che si è occupato della vicenda, sembra che ci sia stato per davvero un riappacificamento e ciò sarebbe stato provato dalla famosa foto sotto casa di Michelle che lasciava intendere che Tomaso avesse appena passato la notte dalla ex moglie. Gli eventi successivi a questo scatto, dicasi il compleanno di Sole e la cena nel ristorante piemontese con relativa foto andrebbero a confermare questa teoria del ritorno di fiamma.

Ma quali sono state le motivazioni della separazione tra i due? In realtà nessuno è a conoscenza della verità sulla fine del loro rapporto, o almeno così sembrava fino ad oggi e neppure le circostanze del ritorno di fiamma sono mai state molto chiare. Ma oggi salta fuori una verità e a dirla sarebbe Vittorio Feltri.

Feltri dice la sua sulla coppia Hunziker

A quanto pare proprio Feltri avrebbe avuto un ruolo chiave nel rapporto tra Michelle e Tomaso dal momento che li ha fatti conoscere proprio lui, essendo una delle persone più vicine a Trussardi.

Proprio Feltri è il primo a non cantare Vittoria su questa réunion: “È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme, lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”.

Feltri sostiene che a creare problemi ci sarebbe stato un terzo incomodo: “Non so come sia andata davvero tra il medico e Michelle, si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e tre. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio”.

Dopo questa saggia riflessione Feltri ha aggiunto: “Io sono sposato da 54 anni, senza mia moglie sarei disperato, eppure ho avuto le mie belle sbandate ma le ho gestite. Un matrimonio è solido, come il nostro, solo se si trasforma in un rapporto di mutuo soccorso, di solidarietà, di benevolenza reciproca. Si va avanti insieme e ci si aiuta nella vita, altrimenti tutto naufraga.

L’affetto unisce più della passione e il piacere di stare insieme prescinde dalle faccende sessuali che sono importanti ma anche molto sopravvalutate. È una cosa che capisci nel tempo”.