GF Vip, tragedia nella casa, grida: “Aiuto. Non riesco a muovermi”, arrivano i soccorsi, terrore nella notte

Momenti di puro terrore nella notte per uno dei concorrenti del GF Vip che si è sentito male durante la notte e ha chiamato aiuto. Attimi di panico per la vittima e per tutti gli altri inquilini, che si sono trovati nel bel mezzo di un’emergenza difficile da gestire.

Paura dentro la casa del GF Vip: uno dei concorrenti si è sentito male durante la notte e ha chiamato aiuto disperato. Gli altri inquilini si sono subito precipitati in suo aiuto nel cuore della notte, temendo il peggio, poi hanno chiamato i soccorsi per aiutare il compagno malato.

Alla fine è andato tutto bene, ma di certo non è stata una notte semplice per i gieffini. Nessuno si sarebbe mai aspettato che proprio quel concorrente si sarebbe sentito male: le urla strazianti di dolore hanno svegliato tutti. Tra gli inquilini c’è stata una grande collaborazione e tutti hanno dato una mano al concorrente malato fino all’arrivo dei soccorsi.

Paura al GF Vip: “Ti prego, chiama qualcuno!”

Alberto De Pisis ha soccorso un altro concorrente dopo che questo si è sentito male nella notte. Un dolore micidiale e improvviso che ha spaventato De Pisis, che però prontamente si è reso disponibile ad aiutarlo e ha chiamato i soccorsi.

Lo sfortunato concorrente era Sarah Altobello, che durante la notte si è sentita male e ha urlato per chiedere aiuto. “Ti prego, Alberto, chiama qualcuno!” ha gridato. La donna infatti ha sentito un dolore molto forte al fianco e non riusciva a muoversi, così ha chiesto aiuto alla persona più vicina.

Alberto si è precipitato da lei per controllare come stesse, chiedendole cosa sentisse. “Non riesco a muovermi, sto malissimo” ha risposto lei. “Ha fatto crack, per favore chiamate aiuto. Non riesco a muovere il fianco”. Le urla disperate della ragazza hanno svegliato anche tutti gli altri concorrenti, che uno dopo l’altro si sono precipitati a controllare cosa stesse accadendo.

Ma cosa è successo? Sembra che Sarah Altobello abbia avuto dei calcoli renali che l’hanno proprio messa in ginocchio. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in tempo e, secondo quanto riportato da Oriana Marzoli, le hanno dato alcune gocce per aiutarla a superare il dolore, che hanno funzionato egregiamente.

Sarah si è sottoposta a diverse cure ed esami e ora sta meglio. All’inizio si pensava che fosse una costola rotta, visto il dolore sul fianco e l’impossibilità di spostarsi, ma poi è emerso che si trattavano di forti calcoli. Ora Sarah è fuori pericolo ma viene comunque monitorata dalla produzione e dai medici della casa nel caso si dovesse presentare di nuovo il problema.