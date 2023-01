“Te ne sei andato così all’improvviso…”: pessima notizia per Mara Venier, distrutta dal dolore

La ben nota conduttrice televisiva si è vista costretta a dire addio ad una persona molto cara a lei. L’ennesimo lutto che segna la vita di Mara Venier.

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. La Venier si fa amare così tanto sia per il suo talento e la sua professionalità, ma anche per il suo umorismo, la sua simpatia e la sua sincerità, elementi che mettono a proprio agio i diversi ospiti in trasmissione.

Mara conduce da ben trent’anni Domenica In, programma che va in onda su Rai1 tutte le domeniche, nel primo pomeriggio. Sebbene la trasmissione abbia cambiato spesso il suo format, lo share raggiunge sempre un ottimo punteggio. Tuttavia, la padrona di casa, pochi giorni fa, ha dovuto affrontare una perdita considerevole nella sua vita.

Gli esordi di Mara Venier

Quando ancora era una giovane ragazza, la Venier decide di lasciare Venezia, la sua città, e si trasferisce a Roma per seguire i suoi sogni. In questo modo, Mara entra nel mondo del cinema, recitando in alcuni film come Diario di un italiano, Zappatore e prende parte anche in alcune commedie sexy all’italiana, recitando assieme al suo ex compagno Jerry Calà.

La coppia, dopo aver passato qualche tempo insieme, si separa a causa dei tradimenti di lui che hanno fatto soffrire molto la Venier. Tuttavia, tra Mara e Jerry esiste un rapporto di rispetto e ammirazione reciproca. Infatti, Jerry Calà, in un’intervista, ha affermato che Mara è la persona più importante della sua vita.

La Domenica In della zia Mara

Dal 1993 fino ad oggi la zia Mara è la padrona di casa di Domenica In, invitando molte celebrità e affrontando diversi temi sociali riesce ad intrattenere il suo pubblico con leggerezza e professionalità. Però anche la Venier, oltre ai favolosi momenti della sua vita, è costretta ad affrontare episodi devastanti e dolorosi, come l’ultima pessima notizia che ha ricevuto.

Il triste addio

Di solito, il profilo social di Instagram di Mara è sempre pieno di foto e video che mostrano ai suoi follower momenti di vita quotidiana, spesso anche esilaranti e divertenti. Tuttavia, questa volta ha dovuto cambiare tono e pubblicare un doloroso annuncio.

La conduttrice ha scritto un post riguardo la scomparsa di un suo carissimo amico, ovvero Roberto Ruggero, morto all’età di 80 anni. Ruggero era un amico molto caro alla Venier e spesso faceva parte degli ospiti di Domenica In, ma non solo: infatti, Roberto si trovava anche al Teatro 7 degli Stabilimenti De Paolis di Roma per il Maurizio Costanzo Show.

Mara Venier, nel suo post dedicato alla scomparsa del suo caro amico Roberto Ruggero, ha scritto: “Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata …RIP”.