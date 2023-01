Antonella Clerici e il disastro con i capelli: ciao ciao ai lunghi ricci biondi | Le FOTO dell’errore irrimediabile

Antonella Clerici rimpiange pubblicamente la sua chioma bionda: con i capelli corti e neri non si piace proprio. Ecco cosa ha combinato.

Antonella Clerici ha conquistato i telespettatori italiani con la sua dolcezza e le sue ricette: in pochissimi anni è diventata una delle conduttrici più amate dello spettacolo italiano.

Il suo sorriso e la sua simpatia portano da anni una ventata di positività nelle case degli italiani, che hanno un appuntamento fisso con lei. A distinguerla dalle altre, inoltre, è sempre stata la folta e riccia chioma bionda, che di sicuro la caratterizza.

Non tutti sanno, però, che Antonella non ha sempre avuto questo aspetto: ha portato per un periodo di tempo i capelli corti e neri. Un grande errore che lei stessa ammette. Ecco cosa è succesos.

Antonella Clerici con il caschetto nero

L’esordio di Antonella è avvenuto nel 1985 a Telereporter in qualità di annunciatrice televisiva. Poi è arrivata La prova del cuoco e Domenica In, che l’hanno resa davvero famosa. Durante il suo percorso televisivo è stata anche al fianco di Paolo Bonolis alla conduzione del Festival di Sanremo, un grandissimo traguardo.

Durante la sua carriera televisiva si è sempre distinta per i suoi capelli biondi, ricci e lucenti. Non tutti sanno, però, che non è sempre stata così, anzi. Tempo fa, Antonella era profondamente diversa: era l’opposto.

Le foto non lasciano dubbi

Sul web circolando delle foto che la ritraggono con il caschetto corto e nero, un taglio di capelli tipico degli anni 80.

Le foto risalgono agli esordi della sua carriera, Antonella era molto giovane e profondamente diversa. Per alcuni, è irriconoscibile. Solo i più attenti l’hanno riconosciuta osservando i tratti del viso.

Secondo l’opinione di molti, nonostante fosse molto diversa, stava molto bene, in quanto i suoi lineamenti si sposano benissimo con qualsiasi acconciatura, taglio o colore di capelli.

Sappiamo che Antonella ha un compagno fisso da molti anni ormai, Vittorio Garrone. I due convivono ad Arquata Scrivia in una villa completamente immersa nella natura. Nonostante non siano sposati, il loro rapporto è davvero solido e duraturo.

“No, non mi sposo, e non mi sposerò mai, perché come dico sempre il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così. Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai”, ha raccontato la Clerici in un’intervista.

Insomma, i due non hanno bisogno di un anello o convenevoli per dimostrare il loro amore: entrambi sono molto sicuri di ciò che provano.