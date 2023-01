Uomini e Donne | Gemma lo scopre davanti alle telecamere: è l’ultima volta assoluta

Gemma Galgani scaricata da Alessandro a Uomini e Donne. La protagonista del parterre femminile torna a soffrire, ma cosa è successo? Il vero motivo della rottura lascia tutti senza parole.

Nuova delusione d’amore per Gemma

Anche quest’anno Gemma sta facendo parlare di sé con le sue tormentate storie d’amore. Sognatrice nata, la corteggiatrice over di Torino si è fatta conoscere negli anni per le numerose storie d’amore.

Nonostante i tentativi, Gemma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita che la prenda per mano e la porti via dal dating show di Maria De Filippi.

Quest’anno per Gemma è iniziato col botto: nelle ultime puntate l’abbiamo vista seduta a centro studio per parlare della sua frequentazione con Alessandro, un signore campano molto più giovane di lei.

La differenza di età dei due ha fatto molto discutere, ma non è la prima volta che Gemma si frequenta con un uomo più giovane di lei: come dice sempre, ciò che conta è l’età mentale, non quella anagrafica.

Alessandro dal canto suo ha sempre espresso un interesse per Gemma a livello mentale, ma mai fisico. Il corteggiatore non era sicuro di poter superare il fardello anagrafico e lasciarsi andare a un approccio più fisico. Dalle anticipazioni è arrivata la notizia della rottura fra i due. Ma cosa è successo?

La motivazione choc

Come sappiamo le puntate di Uomini e Donne sono registrate, quindi tramite le anticipazioni siamo stati in grado di scoprire che presto Alessandro deciderà di chiudere definitivamente con Gemma, scegliendo di portare avanti frequentazioni con altre donne.

Insomma, una scelta drastica che vede la dama torinese esclusa dalla cerchia di donne frequentata da Alessandro, inizialmente interessato a Paola, poi la giovane Cristina e infine Pamela.

A quanto rivelato, infatti, Alessandro deciderà di continuare la frequentazione con quest’ultime, due donne profondamente diverse da Gemma sia dal punto di vista anagrafico che caratteriale. Ma cosa non l’ha convinto della dama torinese?

Al momento sappiamo solo che la delusione di Gemma davanti alla notizia sarà tanta. É noto quanto lei si affezioni agli uomini e si lanci a capofitto nelle relazioni. Nelle puntate successive, poi, verrà sicuramente spiegato meglio come mai Alessandro ha deciso di troncare la frequentazione con Gemma.

Non sarà riuscito a superare la questione anagrafica e lasciarsi andare alla fisicità, oppure la sua era solo una tattica per attirare l’attenzione del pubblico con la protagonista indiscussa del parterre femminile? Non ci resta che guardare le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire la verità!