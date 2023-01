Prescritta una cura medica: Elisabetta Gregoraci e la situazione shockante | Tutto visibile su Instagram

Elisabetta Gregoraci vittima di insulti sul Web. La showgirl mostra la sua bella vita sui social ma i followers si scagliano contro di lei. Fortunatamente insieme alla Gregoraci c’è Giulio Fratini, il suo nuovo compagno con il quale la storia si fa sempre più seria.

Quando si decide di metter in mostra alla propria vita sui social, si sa, si va incontro all’opinione degli utenti del Web che talvolta possono essere anche molto negativi. È ciò che è successo alla celebre showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci, la quale è solita mostrare il suo lussuosissimo stile di vita su Instagram facendo una grand invidia a tutti i suoi fan.

Elisabetta Gregoraci, infatti, oltre ad essere una protagonista della televisione da molti anni è stata sposata con Flavio Briatore per diverso tempo dal quale ha avuto un figlio Nathan Falco. I due nonostante la separazione sono ancora molto legati e spesso si ritrovano a fare le vacanze insieme per il bene di Nathan.

La loro unione è così stretta che in molti hanno pensato ad una possibile riconciliazione sempre smentita da entrambe le parte che si continuano a dichiarare cari amici. In effetti, proprio la Gregoraci è uscita di recente allo scoperto con un nuovo uomo: l’imprenditore Giulio Fratini. Fratini è l’ex della Morise ma attualmente sembra star costruendo una solida storia con Elisabetta. Che sarà finalmente quello giusto?

Solo il tempo potrà dirlo! Intanto, però, i due sono volati a Dubai in occasione delle vacanze di Capodanno per passare un po’ di tempo libero insieme. Elisabetta e Giulio non si nascondo più e sui social si fanno immortalare sereni e felici.

C’è qualcuno che, però, non apprezza per nulla questo estremo sfoggiare della ricchezza e che fa delle accuse ben precise proprio all’ex concorrente del Grande Fratello e conduttrice di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci.

I commenti negativi e la replica di Elisabetta Gregoraci

Su Instagram la Gregoraci riceve spesso numerosi apprezzamenti da parte delle sue ammiratrice ed ammiratori. Questa volta, tuttavia, alcuni utenti hanno espresso dei pareri più che negativi vedendo alcune foto della vacanza della showgirl.

In molti l’hanno insultata e additata per essere una scansafatiche invitandola ad andare a lavorare e a non approfittare dei soldi del suo ex marito, Briatore ricco imprenditore italiano. Elisabetta, però, non è stata zitta e ha risposto stizzita ad uno di questi: “Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa. Comunque, anche per questo 2023 ti consiglio il Gaviscon due volte al giorno per almeno un mese… funziona”.

Insomma, Elisabetta Gregoraci se ne infischia letteralmente degli insulti e preferisce replicare facendo valere le sue ragioni.