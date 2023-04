Fiona May, dopo anni spunta la verità sulla fine del matrimonio con Iapichino | Molto dolore

La famosa ex lunghista ha svelato i retroscena dietro alla separazione dal marito e come l’ha affrontata. Scopriamo i dettagli.

Fiona May è nata il 12 dicembre 1969 in Inghilterra ed è stata una famosa lunghista britannica, naturalizzata italiana, che è salita per ben due volte sul secondo gradino del podio come campionessa mondiale di salto in lungo.

Nel 1994, Fiona è convolata a nozze con il suo allenatore, ovvero Gianni Iapichino. L’uomo è nato il 2 marzo 1969 a Firenze, città dove il padre, originario di Vittoria in provincia di Ragusa, si è dovuto trasferire per motivi di lavoro.

Durante gli anni del loro amore e del loro matrimonio, Fiona e Gianni hanno avuto anche due figlie, Larissa e Anastasia, rispettivamente nate nel 2002 e nel 2009. La primogenita ha deciso di percorrere la stessa strada dei genitori, diventando campionessa europea under 20 nel 2019 come lunghista italiana.

Purtroppo, però, il matrimonio tra la May e Iapichino è arrivato al suo capolinea dopo ben 17 anni di amore e complicità. Nel 2011, infatti, la coppia ha annunciato ufficialmente la loro separazione. Iapichino non è stato solo il marito di Fiona, ma anche il suo allenatore, aiutandola ad ottenere il successo sportivo che tanto desiderava.

Le parole di Fiona May circa il suo divorzio

Quando l’ex lunghista è stata ospite nel programma televisivo Storie di donne, ha commentato la sua separazione dal marito Gianni con queste parole: “Ogni cosa ha la sua fine. Sono stati anni molto belli e oggi siamo amici per il bene dei nostri figli.

Ogni cosa ha la sua fine e io spero sempre in una bellissima fine”. Dunque, in un modo o nell’altro, Fiona si è vista costretta ad affrontare e superare questo duro e doloroso ostacolo che è il divorzio. Quando un amore finisce è sempre una brutta esperienza, ma la May ha dimostrato di essere una donna forte anche in questo caso.

Che cosa fa oggi Fiona May

Alla donna le è stato chiesto se si sentisse più o meno italiana e Fiona ha risposto: “Mi sento cittadina del mondo, sono per un terzo giamaicana, un terzo inglese e un terzo italiana e di questo sono fiera”. Ad oggi la May non gareggia più, è una mamma a 360 gradi, un’attrice ed anche una giornalista.

Ma il suo cuore da sportiva non smetterà mai di battere e Fiona May ha affermato a Storie di donne: “Se qualcuno battesse il mio record italiano, sarei molto contenta i record sono fatti per essere battuti e le medaglie per essere vinte”.