Aldo Grasso: il massacro pubblico a Ilary Blasi | Volano parole pesanti

Le dure parole del critico televisivo Aldo Grasso nei confronti di Ilary Blasi.

Aspre e senza veli le parole utilizzate dal critico televisivo Aldo Grasso verso una delle nostre conduttrici preferite, la biondissima e bellissima Ilary Blasi, che in questo momento è alla guida del programma l’Isola dei Famosi.

La conduttrice, durante la sua lunga carriera iniziata come valletta negli studi di Passaparola, ha ricevuto critiche che non hanno mai intaccato la sua brillante reputazione davanti al pubblico che la ama e la segue da sempre, e con cui ha ormai un legame molto forte.

Adesso sembra che Ilary abbia toccato dei tasti che hanno infastidito uno dei critici televisivi più temuti, Aldo Grasso, il quale si è lasciato andare a parole decisamente non belle nei confronti della conduttrice.

Il giornalista e critico televisivo, presso il Corriere della Sera, tiene una rubrica quotidiana di televisione chiamata “A fil di rete”, e realizza e firma le pagelle sui vari personaggi televisivi. Questa volta la sua “vittima” è proprio Ilary Blasi.

La critica di Aldo Grasso alla televisione commerciale

Nella sfilza di programmi della televisione generalista Aldo Grasso ha di certo dovuto dire la sua, a proposito di quelli che sono trasmessi in Mediaset, tra cui i reality e altre trasmissioni simili, giudicandoli in piedi come “per forza di inerzia” senza più nulla da offrire al pubblico.

Tra le trasmissioni criticate nella sua analisi abbiamo in primis il Grande Fratello, definendo l’ultima edizione come “una delle più mortificanti”, aggiungendo che programmi come questi siano in realtà solo “sconfortanti e grevi”: “ormai molta tv è sconfortante”. Dunque, lamenta una sorta di perdita di quel carisma e quello charme accattivante che un tempo la televisione commerciale aveva, e che ora sembra svanito via insieme al talento, al punto da risultare monotona e, di conseguenza poco interessante.

L’attacco di Grasso a Ilary Blasi

Ed ecco che le sue accuse si riversano su Ilary Blasi, a proposito dell’Isola dei Famosi, altro programma ovviamente degenerante e da evitare “con concorrenti pronti a qualsiasi umiliazione pur di avere un po’ di visibilità […] come se la loro condizione esistenziale fosse un rimpianto senza fine (sono tutti ex di qualcosa)”.

Tutto questo, retto da una conduttrice che, a parere di Aldo Grasso, sarebbe in grado soltanto di “urlare e sorridere”, trasformando tutto in “caciara”, ribadendo come la mancanza di un talento possa alle lunghe far annoiare tutto il pubblico.