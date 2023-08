News Hai sognato di affogare nel mare: sai cosa significa? La risposta ti sorprenderà Di Camilla Conti - 16

I sogni raccontano moltissimo di chi siamo, non per niente ci sono studi scientifici a riguardo. Alcuni sono molto specifici.

Quando ci lasciamo andare nelle confortevoli braccia di Morfeo il nostro cervello inizia un processo notturno che esce totalmente dalla logica del giorno, quando bisogna far fronte a persone, lavoro e impegni.

Nella fase del sonno può, infatti, accadere ogni genere di cosa, possibile e impossibile e al momento del risveglio, in molti casi proviamo a ripercorrerle con difficoltà, mentre in alcuni casi sono ricordi ben precisi. I sogni hanno delle spiegazioni, soprattutto i più ‘comuni’ ci stanno dicendo qualcosa di molto profondo.

Tra i sogni più comuni sicuramente almeno una volta nella vita, tutti hanno provato la sensazione di cadere nel vuoto, di non riuscire a correre davanti a una situazione di pericolo e di annegare senza riuscire a svegliarsi. Sogni molto forti che lasciano la persona con un senso di vuoto.

In questo caso, prenderemo ad esempio proprio l’ultimo dei sogni ricorrenti, ovvero quello in cui si ha la sensazione di annegare senza riuscire a svegliarsi, questo sogno ha un solo e ben chiaro significato. Ecco cosa vuol dire.

Sognare di annegare, il significato

Sognare di annegare ha una connotazione ben precisa e indica una persona che in quel particolare momento sta riscontrando una difficoltà ad uscire da una determinata situazione in cui molto probabilmente ha perso il controllo, non ha certezze e quindi il sentimento è quello di essere sopraffatti.

L’acqua ha una simbologia molto forse, che acquista maggiore significato proprio durante il sogno, infatti si tratta dell’elemento che in più casi rappresenta la vita. Quindi, quando ci troviamo in un sogno dove stiamo annegando, è molto probabile che stiamo perdendo il contatto con alcune delle nostre certezze che stanno scemando e quindi veniamo travolti da una realtà che non conosciamo.

Si può sognare di annegare in diversi luoghi

Non sempre si sogna di affogare sempre e solo nello stesso luogo, per esempio può capitare che questo succeda in mare, una simbologia potente lo lega proprio alla terra, quindi non riuscire a raggiungerla, sentirsi impotenti e affondare. Questo vuol dire essere sovrastati da una realtà che non si riesce a comprendere e forse non la si desidera nemmeno.

Un altro caso è l’annegamento in piscina, diversamente dal mare, questa immagine è molto più circoscritta, quindi è molto probabile che la situazione che si sta vivendo sia meno complessa, magari un problema famigliare irrisolto che destabilizza. Si può anche sognare di riuscire ad uscire da quella sensazione di annegamento, in questo caso vuol dire che si ha acquisito consapevolezza. Se ti sei ritrovato in questa spiegazione, ti invitiamo a scoprire altro sul tuo io più profondo con alcuni test della personalità.